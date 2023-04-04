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За девять лет выбросы углекислого газа эстонскими предприятиями сократились вдвое

Rus.Postimees
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Выработка электроэнергии из горючего сланца значительно повысила в Эстонии выбросы углекислого газа.
Выработка электроэнергии из горючего сланца значительно повысила в Эстонии выбросы углекислого газа. Фото: Mihkel Maripuu

Выбросы углекислого газа (CO2) промышленными и энергетическими предприятиями Эстонии выросли за год примерно на 23%, или на 1,6 млн тонн. Лидером по выбросам стала выработка электроэнергии из горючего сланца

Тем не менее, по сравнению с началом периода торгов 2013–2020 года промышленные и энергетические выбросы все же существенно сократились – примерно на 7,5 млн тонн CO2, или на 47%. «За девять лет выбросы CO2 эстонскими предприятиями, входящими в систему торговли квотами, уменьшились почти вдвое, поскольку углеродный рынок создал конкурентное преимущество для участников с меньшими объемами выбросов и способствовал внедрению более экологичных технологий», – пояснил заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Эрик Козенкраниус.

По словам советника отдела климата Министерства окружающей среды Имре Баньяша, выбросы CO2 в секторах, входящих в систему ЕС по торговле квотами на выбросы парниковых газов, увеличились в 2022 году по всему Европейскому союзу.

«За этой тенденцией можно видеть обрушившийся на Европу энергетический кризис и вторжение России в Украину, – сказал Баньяш. – Энергетический кризис и война значительно повысили цены на природный газ, что сделало ископаемое топливо, такое как уголь или сланец, с большими объемами выбросов парниковых газов, более конкурентоспособным на бирже электроэнергии».

Энергетический кризис повлиял и на рыночную цену квот на выбросы, поскольку спрос энергопроизводителей на них вырос. «Если в 2021 году средняя цена на CO2 составляла 54,1 евро, то в 2022 году – уже 79,6 евро. В начале 2023 года аукционная цена единицы квоты достигла почти 100 евро, а на вторичных рынках иногда даже превышала эту отметку», – добавил Баньяш.

Помимо увеличения выбросов парниковых газов и, соответственно, роста спроса, на цене СО2 отразились также изменения в системе торгов, которые произошли в рамках пакета «Цель 55» в директиве ЕС о квотах на выбросы парниковых газов и в отношении которых Европейский парламент, Еврокомиссия и Совет ЕС договорились в декабре 2022 года.

В Эстонии в систему торгов CO2 входит 43 предприятия, среди которых производители электрической и тепловой энергии, сланцевого масла, бумаги и бумажной массы, кирпича, извести, стекла и керамзитового гравия. Выбросы CO2 от многих котельных центрального отопления даже уменьшились, поскольку из-за теплой зимы меньше топили.

Все участники системы ЕС по торговле квотами на выбросы парниковых газов (ETS) должны отчитываться о своих выбросах. По этим отчетам предприятиям предоставляются или их обязывают приобрести на рынке необходимые объемы квот. К 30 апреля участники рынка должны передать в регистр ETS достаточно единиц квоты для покрытия объемов выбросов.

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