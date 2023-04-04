Вычистят ли русский язык из Таллиннского университета и сменит ли его украинский: рассказывают преподаватели

В Эстонии давно нет высшего образования на русском языке. Исключением были те специальности, где этот язык и эта культура изучались. Но в 2022 году Россия начала творить в Украине такое, что слово «русский» почти утратило положительные ассоциации. Можно ли ожидать исчезновения последних следов русистики в Эстонии? Сохраняется ли в 2023 году набор на специальности, связанные с русским языком? Незадолго до старта приемной кампании Rus.Postimees отправился в Таллиннский университет.