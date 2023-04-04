Собираетесь покупать квартиру? Развенчиваем мифы о жилищном кредите

​Руководитель направления жилищного кредитования Coop Pank Карин Осипова рассказала о мифах, связанные с жилищным кредитованием, и объяснила, почему они не соответствуют действительности.

1. Жилищный кредит можно взять только в том банке, где находится ваш расчетный счет и куда поступает ваша зарплата.

Это утверждение неверно: вы можете подать заявку на жилищный кредит в любом банке. Я рекомендую запросить предложение по кредиту хотя бы в паре банков, а еще лучше – отправить заявку во все банки, которые предлагают жилищные кредиты. Только так можно выбрать кредит с наиболее подходящими условиями.

Лишь после того, как вы выбрали подходящее предложение, до подписания кредитного договора вам придется открыть в соответствующем банке расчетный счет. Банк сможет перевести запрошенную сумму кредита на этот счет, и с него автоматически начнутся ежемесячные выплаты по кредиту.

Разумеется, каждый банк хотел бы, чтобы зарплата клиентов жилищного кредита поступала именно к нему. Для этого клиент может – но не обязан – изменить свой домашний банк. Вы также можете переводить сумму ежемесячного платежа на банковский счет, связанный с вашим жилищным кредитом, с помощью постоянного платежа.

2. Беря жилищный кредит в конкретном банке, я должен перевести туда все свои банковские дела и расчеты.