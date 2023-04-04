Хенрик Хололей, ушедший в отставку с поста генерального директора директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности и вместо этого ставший советником отдела, занимающегося международным партнерством, был вынужден на новой должности согласиться на меньшую зарплату, пишет Politico.
Эстонский еврочиновник, ушедший в отставку из-за скандала, нашел новую работу: теперь зарплата будет меньше
Хололей был вынужден уйти со своей нынешней работы, поскольку он согласился на бесплатные рейсы от Qatar Airways в то время, как его ближайшие коллеги вели переговоры о подписании авиационного соглашения с Катаром.
Издание Politico сообщил сегодня, что, хотя на своей новой должности Хололей сохранит для предусмотренный для чиновников Еврокомиссии высокий уровень оплаты, он лишится так называемого бонуса руководителя, который применяется только к должностным лицам, занимающим ответственные должности, и который, согласно одному источнику в ЕС, составляет 4,2 процента от общей суммы заработной платы.
Эстонский еврочиновник в должности советника теперь лишается этой части дохода.
На прошлой неделе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование деятельности Хололея.
Расследование OLAF началось вскоре после ухода Хололея с поста генерального директора транспортного отдела Европейской комиссии. Расследование Европейской комиссии все еще продолжается.
«Мы можем подтвердить, что начали расследование по этому поводу», - говорится в заявлении OLAF для Politico. OLAF расследует мошенничество с бюджетом ЕС и нарушения институтов ЕС. OLAF может направлять доказательства преступной деятельности учреждениям, связанным с инцидентами, но не может сам предъявлять уголовные обвинения.
Расследование OLAF является последним звеном в многонедельной эпопеи, которая началась в конце февраля, когда издание Politico сообщило, что Хололей бесплатно летал бизнес-классом Qatar Airways девять раз в период с 2015 по 2021 год. Шесть бесплатных рейсов состоялись в то время, когда Брюссель и Доха подписывали соглашения о воздушном транспорте. Четыре рейса были оплачены правительством Катара или связанными с ним организациями.