Эстонский еврочиновник, ушедший в отставку из-за скандала, нашел новую работу: теперь зарплата будет меньше

Хололей был вынужден уйти со своей нынешней работы, поскольку он согласился на бесплатные рейсы от Qatar Airways в то время, как его ближайшие коллеги вели переговоры о подписании авиационного соглашения с Катаром.

Издание Politico сообщил сегодня, что, хотя на своей новой должности Хололей сохранит для предусмотренный для чиновников Еврокомиссии высокий уровень оплаты, он лишится так называемого бонуса руководителя, который применяется только к должностным лицам, занимающим ответственные должности, и который, согласно одному источнику в ЕС, составляет 4,2 процента от общей суммы заработной платы.

Эстонский еврочиновник в должности советника теперь лишается этой части дохода.

На прошлой неделе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование деятельности Хололея.

Расследование OLAF началось вскоре после ухода Хололея с поста генерального директора транспортного отдела Европейской комиссии. Расследование Европейской комиссии все еще продолжается.

«Мы можем подтвердить, что начали расследование по этому поводу», - говорится в заявлении OLAF для Politico. OLAF расследует мошенничество с бюджетом ЕС и нарушения институтов ЕС. OLAF может направлять доказательства преступной деятельности учреждениям, связанным с инцидентами, но не может сам предъявлять уголовные обвинения.