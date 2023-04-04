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Эстонский еврочиновник, ушедший в отставку из-за скандала, нашел новую работу: теперь зарплата будет меньше

rus.postimees.ee
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Еврочиновник Хенрик Хололей.
Еврочиновник Хенрик Хололей. Фото: Eero Vabamägi

Хенрик Хололей, ушедший в отставку с поста генерального директора директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности и вместо этого ставший советником отдела, занимающегося международным партнерством, был вынужден на новой должности согласиться на меньшую зарплату, пишет Politico.

Хололей был вынужден уйти со своей нынешней работы, поскольку он согласился на бесплатные рейсы от Qatar Airways в то время, как его ближайшие коллеги вели переговоры о подписании авиационного соглашения с Катаром.

Издание Politico сообщил сегодня, что, хотя на своей новой должности Хололей сохранит для предусмотренный для чиновников Еврокомиссии высокий уровень оплаты, он лишится так называемого бонуса руководителя, который применяется только к должностным лицам, занимающим ответственные должности, и который, согласно одному источнику в ЕС, составляет 4,2 процента от общей суммы заработной платы.

Эстонский еврочиновник в должности советника теперь лишается этой части дохода.

На прошлой неделе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование деятельности Хололея.

Расследование OLAF началось вскоре после ухода Хололея с поста генерального директора транспортного отдела Европейской комиссии. Расследование Европейской комиссии все еще продолжается.

«Мы можем подтвердить, что начали расследование по этому поводу», - говорится в заявлении OLAF для Politico. OLAF расследует мошенничество с бюджетом ЕС и нарушения институтов ЕС. OLAF может направлять доказательства преступной деятельности учреждениям, связанным с инцидентами, но не может сам предъявлять уголовные обвинения.

Расследование OLAF является последним звеном в многонедельной эпопеи, которая началась в конце февраля, когда издание Politico сообщило, что Хололей бесплатно летал бизнес-классом Qatar Airways девять раз в период с 2015 по 2021 год. Шесть бесплатных рейсов состоялись в то время, когда Брюссель и Доха подписывали соглашения о воздушном транспорте. Четыре рейса были оплачены правительством Катара или связанными с ним организациями.

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