Фото ⟩ Пять человек пострадали, собака умерла: полиция раскрыла подробности тяжелого ДТП

ДТП случилось в 7.46 на четвертом километре шоссе Выру-Ряпина в Вырумаа: произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Внедорожник Ford Ranger двигался из Выру в сторону Ряпина, когда управлявший им 55-летний мужчина из-за несоответствующей дорожным условиям скорости на скользкой дороге не справился с управлением и свернул на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Opel Insignia, за рулем которого был 34-летний мужчина.

В двух автомобилях было всего пять человек (трое в Ford и двое в Opel плюс собака). Всех находившихся в машинах людей доставили в больницу. Одного из пострадавших спасательной команде из Выру пришлось вырезать из автомобиля.

Водитель и 34-летняя пассажирка Opel Insignia, а также 32-летний пассажир Ford были доставлены в Клинику Тартуского университета. Водителя и 46-летнего пассажира Ford доставили в Южно-Эстонскую больницу на окраине Выру.

К сожалению, собака, которая также серьезно пострадала в аварии, умерла.

Спасатели устранили риск возгорания автомобилей и очистили дорогу от автомобильных деталей. Уже через несколько часов после аварии по дороге можно было двигаться без препятствий.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, водитель Ford был трезв. Однако трезвость водителя Opel будет установлена ​​в ходе экспертизы, поскольку его травмы были настолько тяжелыми, что заставить его дунуть в алкотестер на месте не удалось.

Полиция установила, что на Ford была летняя резина, на Opel - зимняя. Дорога на месте происшествия покрыта асфальтом и в момент аварии была скользкой. Более точные обстоятельства аварии, в том числе были ли использованы ремни безопасности, будут установлены в ходе дальнейшего разбирательства.

По словам дежурного руководителя юго-восточного отделения Лео Рятте, температура постоянно колеблется в районе нуля и минус нескольких градусов, из-за чего дороги иногда бывают мокрыми и очень скользкими, когда она опускается до минус градусов.

«Поэтому соблюдайте осторожность в случае риска образования гололеда и старайтесь постоянно оценивать во время движения, соответствует ли скорость движения дорожным условиям. В случае опасных дорожных условий двигайтесь медленнее, поскольку так вы снижаете риск аварий и выезда за пределы дороги», - сказал Рятте.