Фото ⟩ Тяжелое ДТП: в лобовом столкновении машин пострадали пять человек и собака

Сегодня утром в 7.46 в Центр тревоги поступило сообщение о лобовом столкновении двух автомобилей на четвертом километре дороги Выру-Ряпина в Вырумаа.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, в аварии в общей сложности пострадали находившиеся в машинах пять человек и собака. Все пострадавшие доставлены в больницу. Выруские спасатели уточнили, что одного пострадавшего также пришлось вырезать из машины.