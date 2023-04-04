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Фото ⟩ Тяжелое ДТП: в лобовом столкновении машин пострадали пять человек и собака

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Яан Рапп
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Сегодня, 4 апреля, рано утром недалеко от города Выру произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Сегодня утром в 7.46 в Центр тревоги поступило сообщение о лобовом столкновении двух автомобилей на четвертом километре дороги Выру-Ряпина в Вырумаа.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, в аварии в общей сложности пострадали находившиеся в машинах пять человек и собака. Все пострадавшие доставлены в больницу. Выруские спасатели уточнили, что одного пострадавшего также пришлось вырезать из машины.

На месте аварии работали пять машин скорой помощи и две машины спасателей, а также полиция.

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