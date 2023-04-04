Министерство подготовило план действий в условиях кризиса и войны

«Министерство социальных дел подготовило план в области медицины катастроф, в котором установлены рекомендации действий в случае ситуаций с массовыми жертвами. Частью плана является программа его применения, в которую должны внести свой вклад все специалисты сектора здравоохранения, поделившись своими знаниями, опытом и готовностью участвовать в учениях, - сказала д-р Хейди Аласепп, вице-канцлер по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел. – Мы должны укрепить свои системы и улучшить уровень готовности к кризисам, несмотря на то, что все мы хотим быть уверенными в том, что нам никогда не придется использовать их в реальности».

Под руководством Государственной канцелярии готовится Закон о готовности к гражданским чрезвычайным ситуациям и государственной обороне, целью которого является создание всеобъемлющей правовой базы, устанавливающей единые требования к готовности ко всем кризисам.

Новый закон создает зонтичное законодательство в области кризисов, определяющее роли широкого круга субъектов обороны. Чтобы повысить готовность сектора здравоохранения к кризису, общая медицинская помощь, а также розничная и оптовая торговля лекарствами входят в законопроекте в перечень жизненно важных услуг, что позволяет обеспечить непрерывность функционирования всего сектора здравоохранения в кризисных ситуациях.