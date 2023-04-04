Сегодня и завтра, 4 и 5 апреля, Министерство социальных дел проводит в Раквере семинар по организации здравоохранения в кризисное и военное время. На мероприятии соберутся руководители сферы здравоохранения со всей Эстонии. Темой обсуждения станет готовность к кризисной и военной ситуации, а также отраслевое сотрудничество.
Министерство подготовило план действий в условиях кризиса и войны
«Министерство социальных дел подготовило план в области медицины катастроф, в котором установлены рекомендации действий в случае ситуаций с массовыми жертвами. Частью плана является программа его применения, в которую должны внести свой вклад все специалисты сектора здравоохранения, поделившись своими знаниями, опытом и готовностью участвовать в учениях, - сказала д-р Хейди Аласепп, вице-канцлер по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел. – Мы должны укрепить свои системы и улучшить уровень готовности к кризисам, несмотря на то, что все мы хотим быть уверенными в том, что нам никогда не придется использовать их в реальности».
Под руководством Государственной канцелярии готовится Закон о готовности к гражданским чрезвычайным ситуациям и государственной обороне, целью которого является создание всеобъемлющей правовой базы, устанавливающей единые требования к готовности ко всем кризисам.
Новый закон создает зонтичное законодательство в области кризисов, определяющее роли широкого круга субъектов обороны. Чтобы повысить готовность сектора здравоохранения к кризису, общая медицинская помощь, а также розничная и оптовая торговля лекарствами входят в законопроекте в перечень жизненно важных услуг, что позволяет обеспечить непрерывность функционирования всего сектора здравоохранения в кризисных ситуациях.
Двухдневный семинар посвящен организации функционирования служб здравоохранения в кризисных ситуациях, в чрезвычайных ситуациях в области безопасности и во время войны, а также обеспечению готовности к этим ситуациям. На семинаре будут обсуждаться агрессивная война России в Украине, планы Эстонии по обеспечению готовности к кризисным ситуациям и предлагаемые изменения в законодательстве.
Двухдневный семинар посвящен организации функционирования служб здравоохранения в условиях кризисов, чрезвычайных ситуациях в области безопасности и военного, а также обеспечению готовности к этим ситуациям. На семинаре будут обсуждаться военная агрессия России в Украине, планы Эстонии по обеспечению готовности к кризисным ситуациям и предлагаемые изменения в законодательстве. С докладами выступят эксперты в области безопасности и здравоохранения из Государственной канцелярии, различных министерств, Сил обороны Эстонии и Эстонской академии обороны.
Ожидается участие более 70 руководителей сферы здравоохранения, представляющих больницы и службу скорой помощи, представителей врачей общей практики и медсестер, руководителей высших учебных заведений здравоохранения и медицинского факультета Тартуского университета, фармацевтов и оптовых продавцов лекарств.