Финны в шоке: ветеран лыжных гонок Андрус Веэрпалу обставил молодежь!

Это достижение не осталось незамеченным и в зарубежных СМИ.

Финское издание Ilta-Sanomat в заголовке своей статьи назало Веэрпалу бывшим «допинговым» лыжником, который обставил молодежь. Акцент в своем материале они сделали на том, что Веэрпалу, завершивший спортивную карьеру в 2011 году, смог опередить на финише одного из лидеров сборной Эстонии Мартина Химма на одну минуту и ​​22 секунды.

Затем издание сконцентрировалось на прошлом спортсмена, которое назвали темной допинговой историей. В 2011 году лыжник сдал положительную допинг-пробу, за что ему была назначена трехлетняя дисквалификация. Два года спустя международный спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал это решение.