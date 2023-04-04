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Фото ⟩ Юная плиточница сотворила на конкурсе настоящий шедевр

rus.postimees.ee
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Ученица Ярвамааского центра профессионального образования Ангела Тамм на прошедшем на прошлой неделе в Тарту конкурсе плиточников «Noor Meister» заняла четвертое место.

Руководитель Ангелы Лембит Кухи сказал, что в конкурсе участвовало восемь плиточников.

«Ангела смогла сохранять хладнокровие и идеально планировать свое время, - похвалил Кухи. - На картинке этого года был заяц, что требовало большой точности и внимания. Концентрация Ангелы, быстрые руки и аккуратность принесли ей четвертое место».

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