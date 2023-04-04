Фото ⟩ Юная плиточница сотворила на конкурсе настоящий шедевр

Руководитель Ангелы Лембит Кухи сказал , что в конкурсе участвовало восемь плиточников.

«Ангела смогла сохранять хладнокровие и идеально планировать свое время, - похвалил Кухи. - На картинке этого года был заяц, что требовало большой точности и внимания. Концентрация Ангелы, быстрые руки и аккуратность принесли ей четвертое место».