Никаких ресторанов и заказа еды на дом: жители Эстонии продолжают сокращать расходы

«С прошлого года мы уже трижды спрашивали жителей стран Балтии, какие именно расходы они ограничили за последний месяц, чтобы компенсировать рост стоимости жизни. К сожалению, оказывается, что высокие расходы все еще тревожат людей, и даже сейчас некоторые вынуждены ограничивать определенные траты», - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Первое, от чего отказываются ради экономии – это походы в рестораны и заказ готовой еды на дом. В прошлом месяце именно так ограничили свои расходы 42% жителей Эстонии. В начале января ответивших так респондентов было 50%, а в октябре – 45%. Далее чаще всего люди отказывались от расходов на культуру и развлечения вне дома. Это пришлось сделать 30% жителей Эстонии.

«Тот факт, что людям по-прежнему приходится отказываться от различных расходов, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о том, что доходы не поспевают за ростом стоимости жизни. Во-вторых, это также может демонстрировать, что люди недостаточно тщательно подходят к составлению своего бюджета», - пояснила Хакиайнен.

Она добавила, что именно составление бюджета является одной из основ финансовой грамотности и поможет избежать ситуаций, когда через несколько месяцев после повышения цен все равно окажется, что нужно начать ограничивать расходы, хотя поначалу казалось, что в этом нет необходимости.