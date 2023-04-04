Никаких ресторанов и заказа еды на дом: жители Эстонии продолжают сокращать расходы

Из-за стремительного роста стоимости жизни в прошлом году многие были вынуждены сократить повседневные расходы. Согласно проведенному банком Citadele исследованию, сначала люди стали отказывать от походов в рестораны и заказа еды на дом. Теперь, спустя несколько месяцев, в марте, все еще есть те, кому не пришлось сокращать расходы осенью, но сейчас они вынуждены это делать.
«С прошлого года мы уже трижды спрашивали жителей стран Балтии, какие именно расходы они ограничили за последний месяц, чтобы компенсировать рост стоимости жизни. К сожалению, оказывается, что высокие расходы все еще тревожат людей, и даже сейчас некоторые вынуждены ограничивать определенные траты», - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.
Первое, от чего отказываются ради экономии – это походы в рестораны и заказ готовой еды на дом. В прошлом месяце именно так ограничили свои расходы 42% жителей Эстонии. В начале января ответивших так респондентов было 50%, а в октябре – 45%. Далее чаще всего люди отказывались от расходов на культуру и развлечения вне дома. Это пришлось сделать 30% жителей Эстонии.
«Тот факт, что людям по-прежнему приходится отказываться от различных расходов, свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о том, что доходы не поспевают за ростом стоимости жизни. Во-вторых, это также может демонстрировать, что люди недостаточно тщательно подходят к составлению своего бюджета», - пояснила Хакиайнен.
Она добавила, что именно составление бюджета является одной из основ финансовой грамотности и поможет избежать ситуаций, когда через несколько месяцев после повышения цен все равно окажется, что нужно начать ограничивать расходы, хотя поначалу казалось, что в этом нет необходимости.
«Правильное составленный бюджет заранее показывает, существует ли риск несоответствия доходов и расходов. Вы должны учесть это и постараться избежать ситуации, когда вдруг выясняется, что вы вообще не в состоянии тратить хоть сколько-то, чтобы суметь оплатить, скажем, счет за отопление», - отметила Хакиайнен.
Опрос Citadele показал, что за последний месяц 27% жителей Эстонии ограничили расходы на новую одежду и обувь, столько же сократили потребление электроэнергии дома, 25% экономили на поездках, а 23% отказались от запланированного ремонта. Кроме того, пятой части (21%) респондентов пришлось перестать откладывать деньги. 10% составляют те, кто экономил за счет собственного здоровья, то есть отказался от медицинских расходов (операции, обследования, визиты к врачу) и покупки лекарств.
Согласно опросу, жителям Эстонии приходится меньше всего ограничивать свои расходы по сравнению с соседями из Латвии и Литвы. Если в нашей стране 24% респондентов заявили, что не ограничивают никакие расходы, то в Латвии таких было 17%, а в Литве 22%.
«Всем, у кого есть жилищный кредит или лизинг, обязательно следует следить за ставкой Euribor, поскольку ее изменение помогает понять, насколько могут вырасти расходы. И если выяснится, что, например, могут появиться сложности с выплатами по жилищному кредиту, обязательно нужно заранее поговорить об этом со своим банком. Мы найдем решение, например, в виде платежного отпуска или изменения графика платежей», - добавила Хакиайнен.