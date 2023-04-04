Польша все же проведет этап Кубка мира с участием спортсменов из России и Беларуси

Национальная ассоциация Польши приняла такое решение, хотя ряд стран Европы уже отказался от проведения этапов турнира по фехтованию из-за участия в них спортсменов из РФ и Беларуси. Напоминаем, что FIE – одна из немногих спортивных федераций, которая допустила к своим соревнованиям представителей стран-агрессоров.

При этом польская ассоциация фехтования уточнила, что перед участием в этапе Кубка мира в Польше российские и белорусские спортсмены должны в письменном заявлении официально подтвердить, что против войны, которую Россия развязала в Украине. Также фехтовальщики обязаны подтвердить, что они никаким образом не связаны с преступным путинским режимом.

Если фехтовальщики этого не сделают, к участию в этапе Кубка мира они не будут допущены. Более того, на турнире им не разрешается использовать любую национальную символику своих стран, гимны или любые другие опознавательные знаки Беларуси и РФ – ни на тренировках, ни на самих соревнованиях.