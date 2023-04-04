Беженцы или «гибридное оружие»? Что происходит на восточной границе ЕС

После больницы он попал в центр для беженцев. Затем ему дали пластиковую карту «просителя убежища». Он утверждает, что не просил статус беженца в Латвии. Абдулрахман снова связался с контрабандистами и уехал в Западную Европу. Там он живет в центре для беженцев и ждет документы. Чувствует себя в сравнительной безопасности.

«Мы первый раз видели это своими глазами»

Когда Абдулрахмана отвезли в палатку в третий раз, остальную группу снова выдворили в Беларусь. Среди них был и Иссам. Мигранты связались с латвийскими волонтерами, те написали жалобу в Европейский суд по правам человека.

Волонтеры получили решение ЕСПЧ о временных мерах, это значит, что Латвия должна была временно принять всю группу и оказать им гуманитарную помощь. Но уже через день мигранты снова оказались в Беларуси. Волонтеры распечатали решение суда и отправились на границу, чтобы убедиться, что людей не выдворят снова.

Одним из этих волонтеров была Иева Раубишко. Она социальный антрополог, изучает миграцию больше 20 лет. Сначала помогала чеченским беженцам, потом тем беженцам с Ближнего Востока, которые приезжали в Латвию по европейской программе распределения из Италии и Греции. А последние два года пытается добиться справедливости для тех мигрантов, которые оказываются зажатыми на границе Латвии и Беларуси.