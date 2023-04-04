СПУТНИКОВЫЕ ФОТО ⟩ Россия, опасаясь украинского вторжения, создала в Крыму сеть траншей

После нескольких недель раскопок вокруг населенного пункта Медведовка, где Крымский полуостров соединяется с остальной Украиной, образовалась густая сеть траншей, протянувшаяся на несколько километров. В земле выкапываются ямы, чтобы солдаты могли стрелять в несколько разных направлений. Поблизости есть и другие укрепления с глубокими рвами, препятствующими передвижению танков и другой тяжелой техники.