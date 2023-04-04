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СПУТНИКОВЫЕ ФОТО ⟩ Россия создала сеть траншей в Крыму, опасаясь украинского вторжения

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Девятая годовщина российской аннексии Крыма.
Девятая годовщина российской аннексии Крыма. Фото: STRINGER/EPA

Чтобы защитить незаконно оккупированный Крымский полуостров, Россия подготовила сложную сеть траншей, сообщает The Washington Post прилагая спутниковый снимок, полученный аэрокосмической компанией Maxar.

После нескольких недель раскопок вокруг населенного пункта Медведовка, где Крымский полуостров соединяется с остальной Украиной, образовалась густая сеть траншей, протянувшаяся на несколько километров. В земле выкапываются ямы, чтобы солдаты могли стрелять в несколько разных направлений. Поблизости есть и другие укрепления с глубокими рвами, препятствующими передвижению танков и другой тяжелой техники.

«Российские военные, вероятно, понимают, что в ближайшем будущем Крым придется защищать», - сказал The Washington Post российский военный аналитик Ян Матвеев, комментируя спутниковые снимки.

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