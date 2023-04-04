КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ НАТО создает условия для оборонной синергии между Эстонией и Финляндией

Финляндия становится 31-м членом альянса в тот самый день, когда в 1949 году было основано НАТО. Причины, которые привели к созданию НАТО более 74 лет назад, сегодня столь же насущными, если не еще более насущными, чем тогда. И если после распада советской империи у НАТО могли быть моменты, когда альянс искал себе новую идентичность, то сейчас можно не сомневаться, что его главная задача, как и прежде, – противостоять российской военной угрозе.
Присоединение Финляндии удвоит протяженность границы НАТО с Россией в километрах. Хотя в силу исторического опыта Финляндия построила свою оборону таким образом, чтобы в любой момент быть готовой защищать свою страну самостоятельно и в одиночку, присоединение требует психологической и содержательной адаптации как в Финляндии, так и в Эстонии.
Для Финляндии это в первую очередь означает адаптацию к сотрудничеству с союзниками. Хотя вступление в НАТО было для Финляндии лишь гипотетической возможностью до начала войны на Украине, на протяжении последних десяти лет страна стала гораздо чаще принимать участие в международных учениях и оказывать международную помощь. Таким образом, по существу, сотрудничество Финляндии с НАТО уже давно началось, и официальное подтверждение членства – это только очередной этап этого пути.
Для Эстонии и других стран Балтии присоединение Финляндии существенно меняет наше стратегическое положение: если раньше мы были похожей на полуостров, трудно защищаемой территорией, соединенной с НАТО пуповиной Сувалок, то присоединение Финляндии создает предпосылку для роста стратегической глубины стран Балтии.