КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ НАТО создает условия для оборонной синергии между Эстонией и Финляндией

Самоотверженное оборонное сотрудничество между эстонцами и финнами в решающие моменты истории было тесным, теперь оно должно быть выведено на новый уровень содержания и формы в рамках союзничества в НАТО.

Однако для реализации этого требуется оборонная синергия между Финляндией и Эстонией, которая до сих пор была относительно скромной. На военном уровне заговорили о сотрудничестве в укреплении береговой обороны. Однако свежим взглядом следует взглянуть и на строительство тоннеля между Таллинном и Хельсинки, который пока имеет только экономическое назначение, но теперь приобретает и значительный военный потенциал. И эти, и другие шаги, создающие синергию в сфере обороны, в первую очередь требуют совместной политической воли по обе стороны Финского залива.

Время для возникновения такой синергии сейчас во всех отношениях благоприятное – во-первых, конечно, к этому вынуждает российская война в Украине, после начала которой в Финляндии смогли сформировать межпартийный консенсус о вступлении в НАТО в короткое время. Во-вторых, финские избиратели поддержали Коалиционную партию, для которой была характерным настрой на вступление Финляндии в НАТО с тех пор, как Александр Стубб был министром иностранных дел и премьер-министром в предыдущем десятилетии.

Поскольку выборы в Рийгикогу в Эстонии обеспечили Партии реформ очень сильный мандат, можно надеяться, что новому правительству как Эстонии, так и Финляндии не составит труда найти общий язык для укрепления сотрудничества в области обороны.