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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ НАТО создает условия для оборонной синергии между Эстонией и Финляндией

rus.postimees.ee
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«Теперь я знаю, что Дед Нато прилетит из Лапландии. Будет ли денацифицировать, демилитаризировать, и депутинизировать... И розгой накажет?»
«Теперь я знаю, что Дед Нато прилетит из Лапландии. Будет ли денацифицировать, демилитаризировать, и депутинизировать... И розгой накажет?» Фото: Urmas Nemvalts
  • Главная задача НАТО – продолжать противостоять российской военной угрозе
  • Присоединение Финляндии удвоит протяженность границы НАТО с Россией в километрах
  • Для стран Балтии присоединение Финляндии существенно меняет нашу стратегическую позицию

С сегодняшнего дня, 4 апреля, Финляндия является полноправным членом НАТО. Ни одно событие не укрепило долгосрочную безопасность Эстонии так, с тех пор как мы сами вступили в НАТО 19 лет назад.

Финляндия становится 31-м членом альянса в тот самый день, когда в 1949 году было основано НАТО. Причины, которые привели к созданию НАТО более 74 лет назад, сегодня столь же насущными, если не еще более насущными, чем тогда. И если после распада советской империи у НАТО могли быть моменты, когда альянс искал себе новую идентичность, то сейчас можно не сомневаться, что его главная задача, как и прежде, – противостоять российской военной угрозе.

Присоединение Финляндии удвоит протяженность границы НАТО с Россией в километрах. Хотя в силу исторического опыта Финляндия построила свою оборону таким образом, чтобы в любой момент быть готовой защищать свою страну самостоятельно и в одиночку, присоединение требует психологической и содержательной адаптации как в Финляндии, так и в Эстонии.

Для Финляндии это в первую очередь означает адаптацию к сотрудничеству с союзниками. Хотя вступление в НАТО было для Финляндии лишь гипотетической возможностью до начала войны на Украине, на протяжении последних десяти лет страна стала гораздо чаще принимать участие в международных учениях и оказывать международную помощь. Таким образом, по существу, сотрудничество Финляндии с НАТО уже давно началось, и официальное подтверждение членства – это только очередной этап этого пути.

Для Эстонии и других стран Балтии присоединение Финляндии существенно меняет наше стратегическое положение: если раньше мы были похожей на полуостров, трудно защищаемой территорией, соединенной с НАТО пуповиной Сувалок, то присоединение Финляндии создает предпосылку для роста стратегической глубины стран Балтии.

Самоотверженное оборонное сотрудничество между эстонцами и финнами в решающие моменты истории было тесным, теперь оно должно быть выведено на новый уровень содержания и формы в рамках союзничества в НАТО.

Однако для реализации этого требуется оборонная синергия между Финляндией и Эстонией, которая до сих пор была относительно скромной. На военном уровне заговорили о сотрудничестве в укреплении береговой обороны. Однако свежим взглядом следует взглянуть и на строительство тоннеля между Таллинном и Хельсинки, который пока имеет только экономическое назначение, но теперь приобретает и значительный военный потенциал. И эти, и другие шаги, создающие синергию в сфере обороны, в первую очередь требуют совместной политической воли по обе стороны Финского залива.

Время для возникновения такой синергии сейчас во всех отношениях благоприятное – во-первых, конечно, к этому вынуждает российская война в Украине, после начала которой в Финляндии смогли сформировать межпартийный консенсус о вступлении в НАТО в короткое время. Во-вторых, финские избиратели поддержали Коалиционную партию, для которой была характерным настрой на вступление Финляндии в НАТО с тех пор, как Александр Стубб был министром иностранных дел и премьер-министром в предыдущем десятилетии.

Поскольку выборы в Рийгикогу в Эстонии обеспечили Партии реформ очень сильный мандат, можно надеяться, что новому правительству как Эстонии, так и Финляндии не составит труда найти общий язык для укрепления сотрудничества в области обороны.

Помощь братских народов друг другу в решающие моменты истории показала, что готовность к самоотверженному оборонному сотрудничеству между эстонцами и финнами сильна, теперь эту готовность необходимо вывести на новый уровень по содержанию и форме в рамках союзничества в НАТО.

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