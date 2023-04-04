На улице теплеет: на что обратить внимание при смене шин?

Начало весны и потепление - это знак для автовладельцев, что вновь начался сезон смены шин. Несмотря на то, что шипованную резину разрешили менять на летнюю уже с 1 марта, погода сменилась весенней не так давно. Специалисты объясняют, когда стоит записаться на шиномонтаж и как вовремя подготовиться.
«Погода становится все более весенней, а это значит, что пора начинать подготовку к летней смене шин. Однако, прежде чем записываться на шиномонтаж, стоит проверить долговечность имеющихся шин и, при необходимости, приобрести новые», - пояснил руководитель службы послепродажного обслуживания Elke Toyota Вильяр Силламаа.
Шины должны быть заменены до 30 апреля
По словам начальника отдела наземных транспортных средств Департамента транспорта Юрго Вахтра, менять шипованные шины на летние разрешается с 1 марта. «Однако в случае зимних дорожных и погодных условий шипованную резину можно использовать до 30 апреля», - сказал Вахтра.
По словам Силламаа, начиная планировать замену шин, вы должны сначала осмотреть шины и оценить их внешний вид. «Осмотрите шину на наличие видимых трещин или повреждений, а также убедитесь, что глубина протектора составляет не менее 1,6 мм, что соответствует установленному законом минимуму. При оценке глубины протектора шины следует учитывать наименьший результат измерения», - сказал Силламаа. Однако и Elke, и представитель Транспортного департамента рекомендуют, чтобы глубина протектора шины составляла не менее 3 мм, что обеспечивает безопасное вождение даже в сырую погоду
Силламаа отметил, что долговечность шин зависит в первую очередь от условий эксплуатации - каков стиль вождения водителя и состояние автомобиля. В среднем один комплект шин можно использовать до 3 сезонов. Приобретая новые шины, следует помнить о размерах, годе выпуска и маркировке шин, предоставленной производителем. «Рекомендуется следить за этикетками на шинах, которые указывают на топливную экономичность и сцепление шины с мокрой дорогой. Отметка заправки показывает, насколько экономична шина, а отметка в виде облака показывает сцепление шины с мокрой дорогой. Чем ближе показатель к букве А, тем лучше характеристики шины», - сказал Силламаа.
По сравнению с прошлым годом цены на шины выросли
Цена на шины зависит от различных факторов, таких как сырье, логистика и спрос. По сравнению с прошлым годом выросли цены как на летние, так и на зимние шины. «Например, цена шин Bridgestone в самом распространенном размере выросла на целых 15% по сравнению с прошлым годом», - сказал Силламаа. Повышение цен было вызвано ростом цен на сырье, энергию и материалы.
Силламаа рекомендует покупать шины исходя в первую очередь из качества и долговечности шин, а не цены. «Мы видим, что разница в цене между шинами премиум-класса и более дешевыми шинами с каждым годом становится все меньше. Кроме того, наш опыт показывает, что шины премиум-класса имеют более длительный срок службы, и шина имеет стабильные характеристики на протяжении всего срока службы по сравнению с более дешевыми шинами класса с точки зрения сцепления с мокрой дорогой, сопротивления качению и шума», - говорит Силламаа.
При покупке новых шин вместо раздельных летней и зимней часто рассматривается покупка универсальных ламельных шин, на которых можно ездить круглый год. Однако, по словам Вахтра, в климатических условиях Эстонии разумнее использовать отдельно летние и зимние шины. «Ламельные шины в скандинавских условиях предназначены для низких температур. При летних температурах управляемость всесезонных шин не так хороша, как у летних шин. Кроме того, летом всесезонная резина быстро изнашивается», - пояснил начальник отдела наземных транспортных средств Департамента транспорта.