Погода становится теплее: на что обратить внимание при смене шин?

По сравнению с прошлым годом цены на шины выросли

Цена на шины зависит от различных факторов, таких как сырье, логистика и спрос. По сравнению с прошлым годом выросли цены как на летние, так и на зимние шины. «Например, цена шин Bridgestone в самом распространенном размере выросла на целых 15% по сравнению с прошлым годом», - сказал Силламаа. Повышение цен было вызвано ростом цен на сырье, энергию и материалы.

Силламаа рекомендует покупать шины исходя в первую очередь из качества и долговечности шин, а не цены. «Мы видим, что разница в цене между шинами премиум-класса и более дешевыми шинами с каждым годом становится все меньше. Кроме того, наш опыт показывает, что шины премиум-класса имеют более длительный срок службы, и шина имеет стабильные характеристики на протяжении всего срока службы по сравнению с более дешевыми шинами класса с точки зрения сцепления с мокрой дорогой, сопротивления качению и шума», - говорит Силламаа.