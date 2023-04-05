Специалист: секс-насилие над детьми не сбавляет обороты со времен пандемии

Чаще всего мы имеем дело с сексуальными преступлениями, которые длятся годами и совершаются людьми, с которыми дети хорошо знакомы: это члены семьи, близкий круг их общения – родственники, учителя, тренеры. Около 80% преступлений совершаются теми, кому дети доверяли.

– Что происходит? Мы раньше об этом не знали? Или масштабы педофилии растут?

– В Эстонии нет статистики по педофилам, поэтому мы не можем утверждать, что масштабы педофилии растут. Диагноз педофилия фиксируют только медицинские учреждения. По большому счету, это самые обычные люди, которые находятся среди нас.

Эстонская и мировая статистика показывает, что каждый пятый ребенок сталкивается с ненадлежащим сексуальным обращением.

Однако не все дети понимают, что это сексуальное преступление, направленное против них.

Травмированные дети, не получившие своевременной помощи, впоследствии отличаются другим поведением. Это может быть саморазрушающее поведение, когда люди режут себя, употребляют наркотики, алкоголь и т.д. Еще одно последствие – торговля своим телом.

– Детская проституция в Эстонии тоже есть?

– Эта группа сложно поддается коррекции, с ней сложно работать специалистам. Таких детей сложно выявлять, но, к сожалению, такие у нас есть.