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Специалист: секс-насилие над детьми не сбавляет обороты со времен пандемии

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • 80% преступлений: члены семьи, учителя и тренеры
  • Средний возраст пострадавших – 11 лет
  • Статистики по педофилам не ведется

Служба поддержки «Дом детей», созданная для помощи юным жертвам сексуальных преступлений, с каждым годом регистрирует все больше пострадавших. Что происходит? Чем объясняется всплеск нездоровой активности в отношении детей?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире ведущий специалист службы департамента социального страхования "Дом детей" Лилия Ткач.

Выдержки из беседы:

– Имеем ли мы дело с небывалым всплеском секс-насилия над детьми? О чем говорит статистика службы поддержки детей?

– Мы открылись в 2017 году и с каждым годом регистрируем все больше обращений. В 2022 году зафиксирован 631 случай ненадлежащего сексуального обращения с детьми, что на сто обращений больше по сравнению с предыдущим годом.

Я бы не стала говорить о небывалом наплыве обращений или какой-то волне преступлений против детей. Возможно, сказывается повышение осведомленности общества об этой проблеме.

– Судя по статистике, речь все же идет о повышении нездоровой активности в отношении несовершеннолетних. Что стоит за этим?

– Дело не в увеличении нездоровой активности. Государственная статистика по сексуальным преступлениям подтверждает показатели службы поддержки детей.

Серьезный всплеск сексуальных преступлений против детей был зафиксирован с началом пандемии.

В 2020 году все стали учиться и работать на дому. Очевидно, что уровень агрессии в семьях повысился, и это отразилось на статистике следующего года.

– С какими случаями чаще всего приходится сталкиваться службе поддержки детей?

– С самыми разными: от изнасилований – в минувшем году было зафиксировано 85 таких случаев – до контактных преступлений на сексуальной почве, домогательств и непристойных предложений и действий, совершаемых с детьми.

Средний возраст пострадавших – 11 лет, самому маленькому пострадавшему был 1 год.

Чаще всего мы имеем дело с сексуальными преступлениями, которые длятся годами и совершаются людьми, с которыми дети хорошо знакомы: это члены семьи, близкий круг их общения – родственники, учителя, тренеры. Около 80% преступлений совершаются теми, кому дети доверяли. 

– Что происходит? Мы раньше об этом не знали? Или масштабы педофилии растут?

– В Эстонии нет статистики по педофилам, поэтому мы не можем утверждать, что масштабы педофилии растут. Диагноз педофилия фиксируют только медицинские учреждения. По большому счету, это самые обычные люди, которые находятся среди нас.

Эстонская и мировая статистика показывает, что каждый пятый ребенок сталкивается с ненадлежащим сексуальным обращением.

Однако не все дети понимают, что это сексуальное преступление, направленное против них.

Травмированные дети, не получившие своевременной помощи, впоследствии отличаются другим поведением. Это может быть саморазрушающее поведение, когда люди режут себя, употребляют наркотики, алкоголь и т.д. Еще одно последствие – торговля своим телом.

– Детская проституция в Эстонии тоже есть?

– Эта группа сложно поддается коррекции, с ней сложно работать специалистам. Таких детей сложно выявлять, но, к сожалению, такие у нас есть.

В данном случае всегда стоит вопрос, насколько сознательно детей используют взрослые, или ребенок сам себя продает. С ноября минувшего года был повышен возраст сексуального согласия с 14 до 16 лет. Очень часто взрослые говорят о том, что не знали, сколько лет жертве. И все же в таких случаях ответственность всегда лежит на взрослом человеке.

– Можно ли предположить, что детская проституция – это следствие сексуальной распущенности или бедности в семье?

– Прежде всего за этим стоит травмированный ребенок. Как правило, это психологическая травма, связанная с сексуальным насилием. К нам обращаются дети разного социального уровня, я бы не стала тут проводить различий. Страдают все дети, включая тех, кто растет в хороших семьях и отлично воспитан.

– Какую помощь оказывают несовершеннолетним в службе поддержки "Дом детей"? Что это такое?

– Основная цель – сделать процесс уголовного расследования более дружелюбным в отношении ребенка. В "Дом детей" приглашают специалистов, которые вынуждены контактировать с жертвой в рамках расследования сексуального преступления. К нам приходят следователи, судмедэксперты и гинекологи, а также психологи. Смысл в том, чтобы не ребенок ходил по разным инстанциям, а специалисты сами собирались в одном месте, и ребенок сразу всем рассказывал свою историю, избегая травмирующих психику повторений.

Такие дома работают в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну по рабочим дням. Здесь учитываются базовые потребности ребенка: сон, еда и игра.

– Как дети попадают в такой дом?

– По направлению местного самоуправления, службы детской защиты и через телефон круглосуточной помощи детям: 116 111.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: небывалый всплеск секс-насилия над детьми? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: небывалый всплеск секс-насилия над детьми? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Pilt videost
  • Насколько большой наплыв пострадавших в «Доме детей»?
  • Когда этот всплеск начался? Что стоит за подобным ростом?
  • С какими случаями имеют дело в службе поддержки детей?
  • Почему домогательства к детям нередко проявляются в семье?
  • Масштабы педофилии растут? Проблема усугубляется?
  • С чем связан рост сексуальной распущенности среди детей?
  • Детская проституция в Эстонии тоже набирает обороты?
  • Сказывается ли экономическая незащищенность?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

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