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Студия Postimees: небывалый всплеск секс-насилия над детьми?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Чем объясняется всплеск нездоровой активности в отношении детей? Служба поддержки "Дом детей", созданная для помощи несовершеннолетним жертвам сексуальных домогательств и насилия, работает почти в авральном режиме. Что происходит? 

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире ведущий специалист службы департамента социального страхования "Дом детей" Лилия Ткач. Смотрите интервью в 13:00!

  • Насколько большой наплыв пострадавших в "Доме детей"?
  • Когда этот всплеск начался? Что стоит за подобным ростом?
  • С какими случаями имеют дело в службе поддержки детей?
  • Почему домогательства к детям нередко проявляются в семье?
  • Масштабы педофилии растут? Проблема усугубляется?
  • С чем связан рост сексуальной распущенности среди детей?
  • Детская проституция в Эстонии тоже набирает обороты?
  • Сказывается ли экономическая незащищенность?
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