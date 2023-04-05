Студия Postimees: небывалый всплеск секс-насилия над детьми?

Чем объясняется всплеск нездоровой активности в отношении детей? Служба поддержки "Дом детей", созданная для помощи несовершеннолетним жертвам сексуальных домогательств и насилия, работает почти в авральном режиме. Что происходит?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире ведущий специалист службы департамента социального страхования "Дом детей" Лилия Ткач. Смотрите интервью в 13:00!
- Насколько большой наплыв пострадавших в "Доме детей"?
- Когда этот всплеск начался? Что стоит за подобным ростом?
- С какими случаями имеют дело в службе поддержки детей?
- Почему домогательства к детям нередко проявляются в семье?
- Масштабы педофилии растут? Проблема усугубляется?
- С чем связан рост сексуальной распущенности среди детей?
- Детская проституция в Эстонии тоже набирает обороты?
- Сказывается ли экономическая незащищенность?
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