Рассмотрение уголовного дела Tallinna Sadam начнется заново, так как народный судья Пеэтер Каазик подал ходатайство об освобождении со своего поста по состоянию здоровья. Суд решил это ходатайство удовлетворить, так как состояние здоровья не позволяет народному судье в дальнейшем участвовать в судебном разбирательстве.
На состоявшемся во вторник судебном заседании судья разъяснил дальнейший ход разбирательства. Суд представит новый состав суда на заседании 11 апреля.
Требование рассматривать дело с начала при изменении состава суда вытекает из действующего законодательства и практики Госсуда. Еще в принятом в апреле 2020 года решении Госсуд разъяснял, что состав суда должен рассмотреть уголовное дело от начала и до конца. Таким образом, изменение состава не позволяет продолжить производство по делу с текущей стадии, если не участвует запасной судья. По закону в состав суда должны входить два народных судьи и может быть резервный народный судья.
Суд назначил дополнительные слушания до января 2025 года. Суд также пояснил, что больше невозможно разрешить запросы, поданные в предыдущую коллегию, со сроком исковой давности, альтернативно с разумным процессуальным сроком, поскольку судебная коллегия не укомплектована на данном этапе, и новая коллегия должна начать рассмотрение дела. дело с самого начала.
Суд отметил, что в данном случае фактически судебное следствие завершено до раунда показаний защитников, и продолжается допрос свидетеля первого защитника. Нынешний процесс возобновится только в связи со сменой народного судьи, поэтому защитники и другие стороны смогли изложить все свои возражения и позиции.
Предметное обсуждение масштабного уголовного дела Tallinna Sadama началось в Харьюском уездном суде в 2019 году. С тех пор состоялось 90 судебных заседаний, при этом суд проводил заседания регулярно даже в течение всей пандемии Covid-19.
В феврале этого года суд назначил троим подсудимым замещающих адвокатов, находящихся на государственной юридической помощи, несмотря на противодействие защитников и обвинителей, на том основании, что рассмотрение дела может проходить в разумном темпе.
Также в дополнение к двум народным судьям уже в начале судебного разбирательства по уголовному делу Tallinna Sadam был назначен заместитель народного судьи, такое вытекающее из закона право используется очень редко. К сожалению, резервный народный судья был отстранен от производства в июне прошлого года, когда возникло подозрение, что он участвует в судебном процессе как необъективное лицо.