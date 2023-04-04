Рассмотрение уголовного дела Tallinna Sadam начнется заново

На состоявшемся во вторник судебном заседании судья разъяснил дальнейший ход разбирательства. Суд представит новый состав суда на заседании 11 апреля.

Требование рассматривать дело с начала при изменении состава суда вытекает из действующего законодательства и практики Госсуда. Еще в принятом в апреле 2020 года решении Госсуд разъяснял, что состав суда должен рассмотреть уголовное дело от начала и до конца. Таким образом, изменение состава не позволяет продолжить производство по делу с текущей стадии, если не участвует запасной судья. По закону в состав суда должны входить два народных судьи и может быть резервный народный судья.

Суд назначил дополнительные слушания до января 2025 года. Суд также пояснил, что больше невозможно разрешить запросы, поданные в предыдущую коллегию, со сроком исковой давности, альтернативно с разумным процессуальным сроком, поскольку судебная коллегия не укомплектована на данном этапе, и новая коллегия должна начать рассмотрение дела. дело с самого начала.

Суд отметил, что в данном случае фактически судебное следствие завершено до раунда показаний защитников, и продолжается допрос свидетеля первого защитника. Нынешний процесс возобновится только в связи со сменой народного судьи, поэтому защитники и другие стороны смогли изложить все свои возражения и позиции.

Предметное обсуждение масштабного уголовного дела Tallinna Sadama началось в Харьюском уездном суде в 2019 году. С тех пор состоялось 90 судебных заседаний, при этом суд проводил заседания регулярно даже в течение всей пандемии Covid-19.

В феврале этого года суд назначил троим подсудимым замещающих адвокатов, находящихся на государственной юридической помощи, несмотря на противодействие защитников и обвинителей, на том основании, что рассмотрение дела может проходить в разумном темпе.