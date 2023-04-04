Началось строительство нового жилого района, стоимость которого составит более сорока млн евро

«Ко дню рождения Республики мы наконец-то получили разрешение на строительство, и оно уже началось. Желание десятков семей, ожидающих завершения строительства своих новых домов, сбудется уже в следующем году», – сказал Кристьян-Тор Вяхи, руководитель компании Invego. На сегодняшний день уже более 50 домов в строящемся районе забронировано.

Вяхи считает, что заинтересованность людей в покупке новых домов по-прежнему остается высокой. «Хотя за последние полгода у нас не было таких продаж, как во время бума, но сделки с нашими объектами в Луккаранна, Тискреоя и Уус-Ярвекюла заключаются постоянно. На данный момент желающих инвестировать в недвижимость нет, но стремление купить жилье для себя по-прежнему имеется», — сказал Вяхи.