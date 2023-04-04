Глава Circle K Eesti вынужден покинуть пост из-за антироссийских санкций

«Circle K Eesti основывает свою деятельность на требованиях стран-членов Европейского союза, и внесла изменения в правление компании в связи с десятым пакетом санкций ЕС. Десятый пакет санкций ЕС против России содержит требование, в результате которого российские граждане и резиденты не могут быть членами правления компаний, зарегистрированных в Евросоюзе и предоставляющих жизненно необходимые услуги», - объяснила уход с поста Юрия Брянцева юридический директор Circle K Eesti.