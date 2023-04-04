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Вместо Урмаса Паэта депутатом Рийгикогу станет семейный врач

BNS
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Доктор Ээро Мерилинд.
Доктор Ээро Мерилинд. Фото: Konstantin Sednev

Семейный врач Ээро Мерилинд станет депутатом Рийгикогу вместо Урмаса Паэта, так как Паэт продолжает работать в Европейском парламенте.

«Когда я решил баллотироваться в Рийгикогу, многие мои пациенты спрашивали, что с ними будет, если я стану депутатом. Могу заверить, что не оставлю свою медицинскую работу, потому что люблю свою профессию. Мои пациенты, безусловно, не остаются без внимания. Я надеюсь и дальше работать неполный рабочий день семейным врачом в Ныммеском центре здоровья и продолжу руководить деятельностью нашего центра, - сказал член Партии реформ Ээро Мерилинд. - В следующем году мой сын Юрген Мерилинд, который помогал мне с моим списком пациентов, закончит резидентуру и продолждит работу семейого врача».

В Рийгикогу помимо вопросов здравоохранения Мерилинд намерен отстаивать молодежный спорт и кружки по интересам и участвовать в развитии образования и культуры.

«Что касается здравоохранения, я намерен действовать так, чтобы обеспечить реализацию плана развития больничной сети, укрепить систему семейных врачей, добиться того, чтобы у каждого человека был индивидуальный план здоровья, профилактики и лечения заболеваний. Я также за пересмотр основ финансирования здравоохранения», - сказал Мерилинд.

Ээро Мерилинд больше десяти лет был депутатом Таллиннского горсобрания и чуть дольше работал в собрании Нымме, он также возглавляет созданный в 2007 году Эстонский фонд здоровья, целью которого является улучшение здоровья жителей Эстонии, увеличение продолжительности активной жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье. Фонд помог продвижнию различных инициатив - таких как выбор врача года, конференция по мужскому здоровью, месяц сердца и месяц движения.

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