Вместо Урмаса Паэта депутатом Рийгикогу станет семейный врач

«Когда я решил баллотироваться в Рийгикогу, многие мои пациенты спрашивали, что с ними будет, если я стану депутатом. Могу заверить, что не оставлю свою медицинскую работу, потому что люблю свою профессию. Мои пациенты, безусловно, не остаются без внимания. Я надеюсь и дальше работать неполный рабочий день семейным врачом в Ныммеском центре здоровья и продолжу руководить деятельностью нашего центра, - сказал член Партии реформ Ээро Мерилинд. - В следующем году мой сын Юрген Мерилинд, который помогал мне с моим списком пациентов, закончит резидентуру и продолждит работу семейого врача».

В Рийгикогу помимо вопросов здравоохранения Мерилинд намерен отстаивать молодежный спорт и кружки по интересам и участвовать в развитии образования и культуры.

«Что касается здравоохранения, я намерен действовать так, чтобы обеспечить реализацию плана развития больничной сети, укрепить систему семейных врачей, добиться того, чтобы у каждого человека был индивидуальный план здоровья, профилактики и лечения заболеваний. Я также за пересмотр основ финансирования здравоохранения», - сказал Мерилинд.