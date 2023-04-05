МЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД ⟩ Генерал США разнес оборонную политику Литвы, в стране волна возмущения

Ходжес обратил внимание на несколько моментов: у Литвы отсутствуют способности кризисного реагирования, резервы, инфраструктура, а также Литва недостаточно взаимодействует и сотрудничает с соседями - Польшей, Латвией и Эстонией.

«Транспорт: я уже более 20 лет слышу о Rail Baltic, но ведь этот проект до сих пор не готов? Это сверхважный элемент, который позволял бы быстро перемещаться еще до начала конфликта, но он до сих пор не реализован», - сердился генерал Ходжес.

Поскольку Литва меньше Финляндии и зажата между Беларусью и Калининградом, Литве, по мнению Ходжеса, нужны куда лучше подготовленные, чем сейчас, вооруженные силы. От этого может зависеть будущее всех стран Балтии. Литва должна делать больше для того, чтобы ее сотрудничество с Польшей стало максимально эффективным, и если Литва хочет, чтобы Германия прислала в Литву свою бригаду, то нужно создать для этого инфраструктуру.

«Ваши резервы. Я знаю, что у вас в резерве есть тысячи солдат. Но я не верю, что они имеют нужную выучку, не верю, что их даже вызывали на учения. Я думаю, что многие из них даже не закреплены за подразделением, в которое они должны прибыть, это просто запас живой силы», - подчеркнул Ходжес.