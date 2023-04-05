МЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД ⟩ Генерал США разнес обороноспособность Литвы, в стране волна возмущения

Нередко случается так, что некоторые вещи нуждаются во взгляде со стороны, потому что при взгляде изнутри чего-то не замечается (или даже люди специально не хотят замечать чего-то у себя под носом). Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес высказался о нынешней оборонной политике Литвы, и его слова вызвали большой резонанс сразу по нескольким причинам, пишет журналист Вайдас Салджюнас.
Многих высокопоставленных американских военнослужащих объединяет одно и то же качество: при выходе в отставку они отказываются от своего вежливого дипломатичного образа, становятся откровеннее и отказываются от уклончивых заявлений. Они принимаются писать книги, участвовать в телешоу, становятся экспертами. Они говорят очень прямолинейно, звучно, и их слова охватывают очень большую аудиторию.
Бен Ходжес является очень наглядным примером такого поведения. После выхода в отставку этот очень красноречивый «трехзвездочный» генерал, активный сторонник Украины и НАТО, стал активно делиться своими знаниями и опытом, часто ярко выступая в прессе со своими высказываниями.
Его можно назвать - наряду с бывшим президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом - одним из соавторов термина «Сувалкский коридор». Ходжес - большой друг стран Балтии, он регулярно обращал свое внимание на этот регион и часто его посещал.
Острые вопросы
Однако несколько недель назад во время очередного визита Ходжеса в Литву произошло нечто неожиданное: он остро высказался по некоторым темам, что было интерпертировано некоторыми людьми как критика оборонной политики Литвы. Последовал скандал, в который оказались вовлечены ключевые лица в литовской оборонной сфере.
«Да, Литва тратит на государственную оборону два процента, нет сомнений. Но Россию не запугать, если просто выставить на границе табличку с надписью «Эй, мы тратим два процента!». Это никого не остановит. /…/ В связи с чем я спрашиваю, все ли необходимое делает Литва для своей защиты?», - допытывался генерал Ходжес. Он повторил эти вопросы на конференции, где он выступал, а также в прессе, которая стала даже усиливать высказанные им сомнения.
Ходжес обратил внимание на несколько моментов: у Литвы отсутствуют способности кризисного реагирования, резервы, инфраструктура, также Литва недостаточно взаимодействует и сотрудничает с соседями - Польшей, а также Латвией и Эстонией.
«Транспорт: я уже более 20 лет слышу о Rail Baltic, но ведь этот проект до сих пор не готов? Это сверхважный элемент, который позволял бы быстро перемещаться еще до начала конфликта, но он до сих пор не реализован», - сердился генерал Ходжес.
Поскольку Литва меньше Финляндии и зажата между Беларусью и Калининградом, Литве, по мнению Ходжеса, нужны куда лучше подготовленные, чем сейчас, вооруженные силы. От этого может зависеть будущее всех стран Балтии. Литва должна делать больше для того, чтобы ее сотрудничество с Польшей стало максимально эффективным, и если Литва хочет, чтобы Германия прислала в Литву свою бригаду, то нужно создать для этого инфраструктуру.
«Ваши резервы. Я знаю, что у вас в резерве есть тысячи солдат. Но я не верю, что они имеют нужную выучку, не верю, что их даже вызывали на учения. Я думаю, что за многими из них даже не закреплено подразделение, в которое они должны прибыть, это просто запас живой силы», - подчеркнул Ходжес.
Слова генерала показывают, что он заметил всем известный секрет о внутренней жизни литовского армейского резерва. В Литве действительно имеется около 100 000 резервистов, из которых большинство не вызывается регулярно на учения и просто не знает, в какую часть нужно прибыть в случае войны.
«Я проходил срочную служу в 2015- 2016 гг., и могу сказать, что, увы, в словах генерала Ходжеса имеется большая доля истины. Я не знаю, к какому подразделению я приписан, я не знаю, что мне нужно будет сделать, если русские вторгнутся в Литву», - признал Раймундас Ушацкас, сын бывшего известного политика.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас открыто оспорил заявления Ходжеса. Министр и его сторонники утверждают, что в распоряжении американского генерала могла быть устаревшая информация.
Но факт, что меньше 30 000 человек, прошедших срочную службу в литовской армии, вызывались в течение последних 5-10 лет на учения резервистов. В год вызывается до 2600 человек, но имеется план к 2030 году удвоить это число. Критики считают такую меру недостаточной, с учетом уроков войны в Украине, которая уже стала войной резервистов.
То, насколько качественно и быстро готовится нужное количество резервистов, которые должны заполнять бреши в рядах бойцов, определит исходы сражений настоящего и будущего. Война в Украине показывает еще и то, что для обучения как можно большего количества солдат необходимо достаточное количество оружия, снаряжения, инфраструктуры и - что самое важное - инструкторов.
«В действительности не было сказано ничего нового. Просто один американский генерал в отставке призвал посмотреть на наш активный резерв. Достаточно ли у нас офицеров и унтер-офицеров? Разумеется, нет, и наше военное и политическое руководство должно быть в этом вопросе более открытым», - заметил Дейвидас Шлекис, ассоциированный профессор военных исследований Вильнюсского университета.
Шлекис обращает внимание на такие бытовые проблемы, как недостаток жилья для военнослужащих и членов их семей. Да, если ты инструктор, ты должен постоянно обучать срочнослужащих, тренироваться вместе со своим подразделением и с силами союзников, что оставляет совсем мало времени на резервистов. И в то же самое время лучшие мозги утекают из армии, потому что их нанимают на работу частные фирмы.
Хронические проблемы прошлого
Также важно, что литовские инвестиции в условия для приема сил союзников хоть и действительно выросли, но все еще остаются недостаточными. По словам Анушаускаса, в этом году выделяется 130 млн евро на то, чтобы разместить на четырех базах 2500 военнослужащих стран-союзников, а также построить первые новые склады боеприпасов.
Критики изумляются, что даже при нынешних выделенных на оборону рекордных 2,5% от ВВП, что составило 1,7 млрд евро, все равно не удалось решить самые насущные проблемы. А многие проблемы проистекают из хронических проблем прошлого.
Анушаускас поблагодарил генерала Ходжеса за честную постановку острых вопросов. Однако на литовской политической сцене многими людьми эта критика была истолкована как пинок, который американскому генералу просто захотелось дать Литве под холодным дождем.
Многие вопросы, что были подняты Ходжесом, понятны всем. Простых обещаний укрепить оборону Литвы и приведения специально выисканных положительных примеров уже не может быть достаточно.