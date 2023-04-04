Футболист не справился с управлением автомобилем и на полной скорости влетел в спортзал

Стечение обстоятельств можно назвать уникальным и счастливым: дети вышли из зала буквально за несколько секунд до происшествия. Сам спортсмен также не пострадал, сообщается, что на момент аварии он находился в шоковом состоянии и был отправлен в больницу на обследования.