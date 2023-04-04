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Футболист не справился с управлением автомобилем и на полной скорости влетел в спортзал

rus.postimees.ee
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Футболист не справился с управлением и на огромной скорости влетел в спортзал, проломив стену.
Футболист не справился с управлением и на огромной скорости влетел в спортзал, проломив стену. Фото: KoraMaroc/Twitter

Камера видеонаблюдения, установленная на стене одного из зданий, запечатлела момент страшной аварии. Марокканский футболист Софьян Кьюин не справился с управлением автомобилем и на огромной скорости вылетел с шоссе. Машина перелетела через дорогу и затормозила в спортзале, проломив стену.

Стечение обстоятельств можно назвать уникальным и счастливым: дети вышли из зала буквально за несколько секунд до происшествия. Сам спортсмен также не пострадал, сообщается, что на момент аварии он находился в шоковом состоянии и был отправлен в больницу на обследования.

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