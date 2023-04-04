Футболист не справился с управлением автомобилем и на полной скорости влетел в спортзал

Камера видеонаблюдения, установленная на стене одного из зданий, запечатлела момент страшной аварии. Марокканский футболист Софьян Кьюин не справился с управлением автомобилем и на огромной скорости вылетел с шоссе. Машина перелетела через дорогу и затормозила в спортзале, проломив стену.
Стечение обстоятельств можно назвать уникальным и счастливым: дети вышли из зала буквально за несколько секунд до происшествия. Сам спортсмен также не пострадал, сообщается, что на момент аварии он находился в шоковом состоянии и был отправлен в больницу на обследования.
🚨🚨🚨 El momento del grave accidente de Sofian Kiyine 😟— Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 30, 2023
ALLAH Y CHAFIH 🤲pic.twitter.com/EU8nx5v6pa
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