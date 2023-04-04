Дизайнер советует, как освежить декор пасхального стола

Пасха – самый важный праздник весны, знаменующий пробуждение природы и побуждающий нас освежить окружающее нас пространство. По словам дизайнера интерьера, при украшении пасхального стола нет необходимости в изобилии украшений. Вместо этого он призывает нас оглянуться назад, в детство, чтобы найти захватывающие идеи.
«Где бы вы ни жили, как бы вы ни готовились к праздникам, Пасха — это люди, отношения, пробуждающаяся природа и живые растения, а не обилие украшений. Для пасхального стола выбирайте натуральные материалы и цветовую палитру, позаимствованную у пробуждающейся природы: зеленый, коричневый, желтый цвета», — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Время осмотреть сундуки вашей бабушки
Если вы только начинаете планировать декор для пасхального стола, дизайнер интерьера советует не спешить с составлением списка покупок, не проверив предварительно, что уже есть у вас дома или у родителей, бабушек и дедушек. «Раньше пасхальный стол украшали естественным образом, льняной тканью, парусиной, деревянной и металлической посудой. Нынешний декор напоминает об этом. Поэтому для пасхального стола идеально подойдут бабушкины салфетки, вязанные крючком, и льняная скатерть, припасенная для особых случаев», – говорит Кастро.
При покупке новой посуды или украшений дизайнер интерьера советует выбирать предметы, которые прослужат долгие годы. «Начните с создания прочной основы из вещей, которые будут служить для различных торжеств, и добавьте несколько продуманных аксессуаров. Подумайте при выборе украшений о качестве и возможности повторного использования. Натуральные цвета и материалы очень легко сочетаются с различными аксессуарами и никогда не выйдут из моды», – говорит дизайнер.
Он также призывает не бояться комбинировать старые предметы интерьера с новыми, поскольку такой эклектичный выбор придает уникальный и неповторимый штрих не только столу, но и всему дому.
Подбор декора к интерьеру
По словам дизайнера интерьера, правил оформления пасхального стола не существует. Тем не менее, подбирать декор для домашнего интерьера можно и нужно.
«Если интерьер вашего дома выполнен в современном стиле, выбирайте чистые формы, минимализм, нейтральные цвета, стеклянные элементы и не переусердствуйте с аксессуарами. Традиционные интерьеры можно дополнить более богатым декором: узорчатым столовым текстилем, замысловатыми тарелками, тонированными или гранеными бокалами. Свечи также добавят праздничного настроения и уюта. Если вам нравится сочетать разные стили, характерную мебель и аксессуары, вы также можете подчеркнуть это в оформлении стола, используя льняную скатерть вашей бабушки, миску ручной работы или разные тарелки с блошиного рынка. Их можно сочетать с тарелками поменьше, стаканами из дорогого стекла и стильными столовыми приборами. Все это добавляет уникального уюта», — говорит Педро Кастро.
Для тех, кто не знает, с чего начать, есть несколько конкретных идей сервировки стола
- Пасхальные яйца можно положить либо в тарелку с ростками пшеницы, либо в миску из плотной соломы.
- Чтобы проявить особое внимание к своим гостям, украсьте их тарелки зеленью, гнездом для пасхального яйца, заячьими ушками из салфеток или забавными настольными карточками с написанными от руки именами гостей.
- Скатерти и салфетки приятны на ощупь и могут использоваться в различных цветовых сочетаниях.
- Цвет тарелок может варьироваться. Вы можете создавать оригинальные комбинации разных, но согласованных цветов, и комбинировать старые винтажные тарелки с современными.
Как и весна, Пасха всегда ассоциируется с чистотой, опрятностью и новыми начинаниями. Возможно, многие из нас помнят целый день уборки и подготовки перед тем, как сесть за пасхальный стол. Таким образом, дизайнер интерьера призывает нас внести новизну и свежесть в наши дома, наведя порядок в давно забытом уголке, в ящиках стола или добавив немного весенних красок.
«Один из самых простых способов освежить интерьер – к тому же не требующий больших вложений и времени – это использование текстиля. Это могут быть легкие, яркие шторы, новый ковер или постельное белье, новое сочетание диванных подушек в гостиной», – рекомендует дизайнер интерьера IKEA.