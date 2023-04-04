Дизайнер советует, как освежить декор пасхального стола

Подбор декора к интерьеру

По словам дизайнера интерьера, правил оформления пасхального стола не существует. Тем не менее, подбирать декор для домашнего интерьера можно и нужно.

Фото: Ikea

«Если интерьер вашего дома выполнен в современном стиле, выбирайте чистые формы, минимализм, нейтральные цвета, стеклянные элементы и не переусердствуйте с аксессуарами. Традиционные интерьеры можно дополнить более богатым декором: узорчатым столовым текстилем, замысловатыми тарелками, тонированными или гранеными бокалами. Свечи также добавят праздничного настроения и уюта. Если вам нравится сочетать разные стили, характерную мебель и аксессуары, вы также можете подчеркнуть это в оформлении стола, используя льняную скатерть вашей бабушки, миску ручной работы или разные тарелки с блошиного рынка. Их можно сочетать с тарелками поменьше, стаканами из дорогого стекла и стильными столовыми приборами. Все это добавляет уникального уюта», — говорит Педро Кастро.

Для тех, кто не знает, с чего начать, есть несколько конкретных идей сервировки стола Пасхальные яйца можно положить либо в тарелку с ростками пшеницы, либо в миску из плотной соломы.

Чтобы проявить особое внимание к своим гостям, украсьте их тарелки зеленью, гнездом для пасхального яйца, заячьими ушками из салфеток или забавными настольными карточками с написанными от руки именами гостей.

Скатерти и салфетки приятны на ощупь и могут использоваться в различных цветовых сочетаниях.

Цвет тарелок может варьироваться. Вы можете создавать оригинальные комбинации разных, но согласованных цветов, и комбинировать старые винтажные тарелки с современными.

Как и весна, Пасха всегда ассоциируется с чистотой, опрятностью и новыми начинаниями. Возможно, многие из нас помнят целый день уборки и подготовки перед тем, как сесть за пасхальный стол. Таким образом, дизайнер интерьера призывает нас внести новизну и свежесть в наши дома, наведя порядок в давно забытом уголке, в ящиках стола или добавив немного весенних красок.

Фото: Ikea