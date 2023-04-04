В Страстную пятницу в Таллинне состоится крестный ход.

В Страстную пятницу христиане разных церквей пройдут в Таллинне крестным ходом, который начнется от Яаниской церкви и по традиции будет останавливаться на площади Вабадузе, во дворе перед кафедральным собора Петра и Павла, в церкви Олевисте и в епископской Домской церкви.
Страстная пятница – это память о страданиях и смерти Иисуса и прохождение его пути.
14 остановок крестного хода напоминают о страдании, утешении, боли, смерти и надежде. Тексты для остановок крестного хода этого года написал архиепископ Урмас Вийлма.
За Страстной пятницей следует Тихая суббота, канун самого главного праздника церкви - Пасхи, когда празднуется воскресение Христа.
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