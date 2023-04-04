Эксперт: достигнут ли дна цены на недвижимость в ближайшее время

Ожидается, что с приходом весны начнут таять и цены на квартиры. В отношении более старой недвижимости такие ожидания могут быть оправданы, но исполнительный директор девелоперской компании Bonava Eesti Таави Соорм не предвидит в ближайшем будущем значительного падения цен на новую недвижимость. Вот три причины, почему он так считает.

На рынке становится меньше новых предложений

Застройщики все чаще откладывают проекты, а строительство новых многоквартирных домов затягивается. Причина в значительном снижении объемов продаж и в дороговизне строительства. В последние годы резко возросли затраты на материалы и рабочую силу. Правда, есть признаки стабилизации, но следует понимать, что девелоперы просто не могут продавать дешевле себестоимости. Удешевление строительства или перепроизводство могут способствовать падению цен на новую жилую недвижимость, но в ближайшее время этого я точно не предвижу.

Наоборот, в сегодняшней экономической ситуации запуск новых проектов скорее является исключением. Количество предложений на новое жилье, по-видимому, выше, чем спрос, но важно еще и тщательно обдумать, какую именно квартиру купить.