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Более полумиллиона евро ⟩ Покинувшие Рийгикогу депутаты получат компенсацию от государства

Юлле Харью
, журналист
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Евро. Фото иллюстративное.
Евро. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Государство выплатит 15 бывшим членам Рийгикогу, которые точно не продолжат работать даже в качестве замещающих членов в новом составе парламента, в общей сложности около 550 000 евро компенсаций.

Закон о статусе члена Рийгикогу устанавливает, что по истечении срока полномочий члена Рийгикогу ему выплачивается единовременная компенсация, размер которой зависит от времени, в течение которого он был членом Рийгикогу. Если он был членом Рийгикогу не менее одного года и не продолжит работать в новом составе Рийгикогу, ему в качестве компенсации выплачивается зарплата за шесть месяцев; если он был в Рийгикогу менее года, размер компенсации достигает трехмесячной зарплаты.

С апреля 2022 года по апрель 2023 года месячная зарплата члена Рийгикогу составляла 4746,99 евро.

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