Более полумиллиона евро ⟩ Покинувшие Рийгикогу депутаты получат компенсацию от государства

Закон о статусе члена Рийгикогу устанавливает, что по истечении срока полномочий члена Рийгикогу ему выплачивается единовременная компенсация, размер которой зависит от времени, в течение которого он был членом Рийгикогу. Если он был членом Рийгикогу не менее одного года и не продолжит работать в новом составе Рийгикогу, ему в качестве компенсации выплачивается зарплата за шесть месяцев; если он был в Рийгикогу менее года, размер компенсации достигает трехмесячной зарплаты.