Должок! ⟩ У жителей Эстонии растут просрочки по платежам

Более 60% из 83 253 должников в Эстонии имеют только одну или две задолженности перед финансовыми структурами, а вот почти у 1140 человек - десять и более долгов. Это всего 1,3% всех должников, однако их средняя сумма задолженности также значительно больше, чему всех остальных, она превышает 12 200 евро.

Как выяснилось, самые большие задолженности, правда, в размере всего одной, позволяют себе люди в возрасте от 46 до 55 лет – средняя сумма одного долга составляет у них 1717 евро. По многочисленности представители этой возрастной группы не самые активные недобросовестные кредиторы – всего их в Эстонии 18 995. Больше всего должников среди людей в возрасте 36-45 лет – 24621. Надо заметить, что почти пятая часть их них набрала по пять кредитов, средняя сумма задолженности по которым в сумме составляет 8258 евро. Почти такая же часть более молодых людей, от 26 до 35 лет, также имеет по пять и более долгов, и их общая сумма еще больше - 8894 евро. Правда, самих таких людей меньше – 3310 человек в противовес 4580 должникам более старшего возраста.