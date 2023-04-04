Должок! ⟩ У жителей Эстонии растут просрочки по платежам

В 2023 году средняя сумма долга на одного жителя Эстонии достигла 3377 евро. В прошлом году этот показатель составлял около 2900 евро. Наиболее динамично число людей, испытывающих трудности с выплатами, выросло в Ида-Вирумаа. Такие данные приводит коллекторская компания Julianus Inkasso.
Более 60% из 83 253 должников в Эстонии имеют только одну или две задолженности перед финансовыми структурами, а вот почти у 1140 человек - десять и более долгов. Это всего 1,3% всех должников, однако их средняя сумма задолженности также значительно больше, чему всех остальных, она превышает 12 200 евро.
Коллекторы нарисовали портрет среднестатистического должника - это 46-летний эстонец, у которого около трех раз возникали проблемы с платежами, и совокупный долг которого составляет примерно 3400 евро.
Кто больше
Как выяснилось, самые большие задолженности, правда, в размере всего одной, позволяют себе люди в возрасте от 46 до 55 лет – средняя сумма одного долга составляет у них 1717 евро. По многочисленности представители этой возрастной группы не самые активные недобросовестные кредиторы – всего их в Эстонии 18 995. Больше всего должников среди людей в возрасте 36-45 лет – 24621. Надо заметить, что почти пятая часть их них набрала по пять кредитов, средняя сумма задолженности по которым в сумме составляет 8258 евро. Почти такая же часть более молодых людей, от 26 до 35 лет, также имеет по пять и более долгов, и их общая сумма еще больше - 8894 евро. Правда, самих таких людей меньше – 3310 человек в противовес 4580 должникам более старшего возраста.
Самыми экономными в плане долговой нагрузки являются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Всего их в Эстонии 3539, из них почти половина, 47%, имеют один долг со средней суммой 884 евро. Заядлых должников, имеющих более пяти долгов одновременно, среди молодежи 13%, средняя сумма такой нагрузки составляет 6727 евро на человека.
Аналитики Julianus Inkasso отмечают, что молодежь в плане отсутствия долгов держится как кремень - по сравнению с предыдущим годом средняя сумма долга в этой возрастной категории почти не изменилась. Как это ни странно, получается, молодые люди менее склонны к риску, чем представители других возрастных групп.
Люди, чей возраст перевалил отметку 55 лет, чаще всего имеют один долг, который составляет в среднем 1204 евро. Из общего числа должников (19221) только 9% имеют много долгов, в сумме которые дотягивают до чуть больше 8000 евро.
Гендер, язык и дом
У мужчин в Эстонии больше просроченных платежей, чем у женщин: доля женщин, испытывающих трудности с выплатами, составляет 33% должников по сравнению с 67% мужчин. Однако должны они, как правило, примерно поровну – по три тысячи евро с хвостиком.
Если рассматривать долговую нагрузку местных жителей по этническому составу, выясняется, что доля русскоязычных жителей среди неплательщиков составляет 33%, а среди эстонцев - 67%. Средняя сумма долга эстонцев на 600 евро выше, чем у русскоязычных: 4286 евро против 3670 евро.
По уездам самая низкая доля должников живет на островах, а также в Ляэнеском и Пылваском уездах. «По сравнению с предыдущим годом число людей, испытывающих трудности с выплатами, больше всего увеличилось в Ида-Вирумаа, учитывая, что численность населения в течение года там оставалась стабильной», - отмечают эксперты, говоря, что в этом регионе от общего числа насчитывается 14,6% должников. В самом густонаселенном регионе Эстонии, Харьюмаа, предсказуемо живет наибольшее количество людей с долгами – около 40% от всех имеющихся.
Но есть и хорошие новости – по сравнению с ковидным 2020 годом общее количество должников заметно снизилось, тогда их по всей Эстонии была 101 000 человек.
«В последние годы сохраняется тенденция к небольшому снижению числа людей, испытывающих трудности с выплатами, - отмечает исполнительный директор и член правления Julianus Inkasso Мерле Лауримяэ. - В то же время, средняя сумма задолженности неуклонно растет. Учитывая общий рост цен, это вполне нормально». Лауримяэ считает при этом, что в целом ситуация с долгами физлиц в стране довольно хорошая, «поскольку нет больших статистических изменений по сравнению с прошлым годом, хотя инфляция была очень высокой, а рост цен на продукты питания и энергоносители и удорожание кредитов привели к снижению фактической заработной платы».
В целом по состоянию на март 2023 года в Эстонии насчитывается задолженностей на сумму 281 099 245 евро, и не менее 216 955 евро долгов - у физических лиц.
Без подушки безопасности
Большая часть населения страны живет без долгов, однако более половины не имеют практически никакого финансового буфера. По данным Банка Эстонии на конец 2022 года, остаток сбережений населения составлял примерно 11,1 миллиарда евро. В Swedbank при этом отмечали, что сбережения «распределены очень неравномерно». Проще говоря, есть много людей, у которых этих сбережений нет.
Swedbank выдал в прошлом году новых кредитов частным лицам на общую сумму 1,082 миллиарда евро. В целом объемы кредитов частных клиентов в 2022 году выросли на 6,8 процента, а сбережения сократились на четыре процента. По данным Банка Эстонии, отрицательный остаток кредитных карт частных лиц в Эстонии на конец 2022 года составлял 167 миллионов евро (153 миллиона евро на конец 2021 года), а остаток потребительских кредитов, взятых в банках, составлял 642 миллиона евро (596 миллионов евро на конец 2021 года).