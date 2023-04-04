В этом поселке рядом с Таллинном в скором времени может начаться настоящий бум недвижимости

По словам Марека Кирьянена, в этом году в Эстонии будет строиться сравнительно мало нового жилья, но Кийли - одно из немногих исключений. «Скоро неподалеку от Ikea, в Курна, будет завершено строительство торгового центра площадью 20 000 квадратных метров, который в этом году станет практически единственным в своем роде», - сказал Кирьянен.

«Мировой опыт показывает, что жизнь вокруг Ikea быстро набирает темпы. По сравнению с другими близлежащими к Таллинну муниципалитетами, в Кийли до сих пор было мало новостроек, но те, что были построены, хорошо продавались, и определенно прослеживается тенденция к росту. Совершенно очевидно, что в Кийли появится больше жилой недвижимости», - добавил Кирьянен.

«Несмотря на то, что государство сейчас не спешит вкладывать большие средства в инфраструктуру, но именно инфраструктура поддерживает жизнь в небольших населенных пунктах. Развитию Кийли дало толчок строительство четырехполосной таллиннской окружной дороги, которая принесла в поселок большие инвестиции: логистические центры, рабочие места и торговлю», - сказал Кирьянен.

«После завершения строительства Ikea дела в Кийли пошли в несколько раз быстрее, весь поселок развивается. Кийли явно станет центром притяжения, куда будут перемещаться рабочие места и люди. Логистический и складской сектор вместе с электронной коммерцией явно находятся на подъеме, и Кийли, по сути, становится логистической столицей Эстонии», - сказал Кирьянен.

По словам профессионального маклера бюро недвижимости Uus Maa, логистические центры вероятнее всего переместятся из центра Таллинна в более подходящие места вблизи крупных магистралей – Пярнуского, Тартуского и Петербургского шоссе. «На самом деле, в Харьюмаа уже давно не хватает складских и производственных площадей, и таллиннская окружная дорога является одним из самых привлекательных мест для их появления. В те места, куда приходит промышленность, создавая рабочие места, быстро приходят и люди, а вслед за ними и жилищное строительство», - сказал Кирьянен.