МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ ⟩ Новый генсек НАТО должен быть из страны, где на оборону выделяется достаточно средств

«Жесткая сила» - это реальность

Сегодня внимание сосредоточено на интервью с одним из ведущих мировых военных аналитиков Майклом Кофманом, который назвал недостаток боеприпасов и военно-промышленных мощностей Запада одним из самых важных откровений нынешней войны. По его словам, наличие боеприпасов является важнейшим фактором, определяющим ход российско-украинской войны в 2023 году.

Генерал Кристофер Дж. Каволи, новый командующий европейскими силами НАТО, призывает к решительному увеличению военно-промышленной базы НАТО. Фото: Sander Ilvest

Соединенные Штаты обязались увеличить производство боеприпасов, однако этот план будет реализован к 2028 году. Инициатива Европейского союза, возглавляемая Эстонией, по поставке Украине одного миллиона снарядов не наращивает в необходимой степени мощности европейского производства боеприпасов - здесь, помимо отсутствия заказов, к тому же есть проблемы с рабочей силой и с сырьем.

Решение Лондона о сокращении расходов на оборону и на ближайшие пять лет тоже является плохой новостью и для американского главнокомандующего европейскими силами НАТО генерала Кристофера Дж. Каволи, который с июля прошлого года пытается пробудить союзников от дремоты, наступившей после холодной войны. На конференции в Швеции в январе он заявил, что «жесткая сила» (англ. hard power) - это реальность, с которой НАТО должна смириться, и что военно-промышленная база альянса является такой же частью его боеспособности, как и численность его сил. Для того, чтобы увеличить последнюю, генерал Каволи еще должен убедить союзников.

Чтобы предотвратить повторение ситуации в Ливии