МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ ⟩ Новый генсек НАТО должен быть из страны, где на оборону выделяется достаточно средств

Великобритания решила выделить дополнительные средства на оборону, но меньше, чем ожидалось
Командующий силами НАТО в Европе говорит, что мышление альянса не соответствует угрозе
Из-за небольшого размера территорий странам Балтии необходимо иметь больше боеприпасов, чем другим
Великобритания, которая очень активно поддерживала Украину, в ближайшие пять лет выделит на собственную государственную оборону меньше дополнительных средств, чем ожидалось. Меэлис Ойдсалу пишет о возможных последствиях этого решения для НАТО и Эстонии.
На прошлой неделе правительство Великобритании объявило, что оно пересмотрело свои планы развития обороны в свете войны в Украине, и поэтому в течение следующих пяти лет дополнительно инвестирует в оборону 11 миллиардов фунтов стерлингов.
Учитывая, что в этой войне Великобритания была одним из самых верных союзников Украины, это неожиданно скромное дополнительное финансирование обороны является плохой новостью как для Украины, так и для Эстонии, которая размещает в Тапа британскую боевую группу, усиленную, в свою очередь, подразделениями непосредственно из Великобритании. 11 миллиардов фунтов стерлингов не кажутся пустяковой суммой, но следует помнить, что сокращения британской обороны в 2021 году стоили их армии 10 000 истребителей и трети танков. И это решения, которые Лондон не отменил в свете войны в Украине.
Издание The Telegraph сообщает, что это объявление вызвало у многих в Великобритании разочарование. Часть денег будет использована для пополнения запасов боеприпасов, но, учитывая размер армии, пополнения носят косметический характер. Кроме этого, появились предположения, что скудное дополнительное финансирование может стать фатальным для шансов министра обороны Великобритании Бена Уоллеса стать осенью генеральным секретарем НАТО. Ведь понятно, что тот, кто захочет стать новым лидером НАТО, должен будет продемонстрировать послужной список действий, достойных подражания со стороны союзных правительств Европы и США. Новый генеральный секретарь должен заниматься обеспечением безопасности, а не пожинать ее плоды.
«Жесткая сила» - это реальность
Сегодня внимание сосредоточено на интервью с одним из ведущих мировых военных аналитиков Майклом Кофманом, который назвал недостаток боеприпасов и военно-промышленных мощностей Запада одним из самых важных откровений нынешней войны. По его словам, наличие боеприпасов является важнейшим фактором, определяющим ход российско-украинской войны в 2023 году.
Соединенные Штаты обязались увеличить производство боеприпасов, однако этот план будет реализован к 2028 году. Инициатива Европейского союза, возглавляемая Эстонией, по поставке Украине одного миллиона снарядов не наращивает в необходимой степени мощности европейского производства боеприпасов - здесь, помимо отсутствия заказов, к тому же есть проблемы с рабочей силой и с сырьем.
Решение Лондона о сокращении расходов на оборону и на ближайшие пять лет тоже является плохой новостью и для американского главнокомандующего европейскими силами НАТО генерала Кристофера Дж. Каволи, который с июля прошлого года пытается пробудить союзников от дремоты, наступившей после холодной войны. На конференции в Швеции в январе он заявил, что «жесткая сила» (англ. hard power) - это реальность, с которой НАТО должна смириться, и что военно-промышленная база альянса является такой же частью его боеспособности, как и численность его сил. Для того, чтобы увеличить последнюю, генерал Каволи еще должен убедить союзников.
Чтобы предотвратить повторение ситуации в Ливии
Больше всего усилий для развития своей промышленной базы должна приложить Европа. У НАТО есть опыт одной военной операции, в которой боеприпасы закончились после первого месяца - у европейских ВВС, наносивших авиаудары в Ливии в 2011 году в рамках операции НАТО, закончились высокоточные бомбы, и им пришлось снова просить помощи у США.
По словам генерала Каволи, масштаб российско-украинской войны на порядок больше того военного мышления, которое было у НАТО до сих пор. «Масштаб, масштаб, масштаб», - повторил он.
Скудный вклад Великобритании в укрепление своей обороны резко контрастирует с откровенными сигналами Каволи, а также показывает, насколько велик разрыв между представлениями военных советников и лиц, принимающих политические решения в НАТО. Или, более того, насколько мало влияния имеют военные советники на правительства стран альянса.
Эстонии нужно больше боеприпасов
Кстати, на конференции в Швеции генерал Каволи также говорил об особенностях обороны стран Балтии, но без прямого упоминания Эстонии. По его словам, поле боя в Украине доказывает, что сам по себе потенциал высокоточного удара превосходит потенциал минометного обстрела, но есть одно большое и важное «но»: победа над противником, подвергшимся минометному обстрелу, с помощью высокоточных боеприпасов требует времени, а это, в свою очередь, требует от обороняющейся стороны возможности отдать территорию, чтобы выиграть время.
Эстония и другие страны Балтии не имеют такой роскоши. Это можно назвать балтийской военной дилеммой, с которой сейчас сталкиваются правительства Эстонии, Латвии и Литвы. Две основные характеристики обороны стран Балтии - небольшой размер территории и ее изолированность - означают, что необходимо запасать гораздо больше боеприпасов. Силы обороны Эстонии предложили решение этой дилеммы: срочно пополнить запасы боеприпасов на сумму 1,5 миллиарда евро. Насколько известно, новая коалиция даже не обсуждала эту идею всерьез.