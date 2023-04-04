Исторический момент ⟩ Финляндия стала членом НАТО

Сегодня, 4 апреля, Финляндия стала членом НАТО. Официальная церемония с участием президента республики Саули Ниинистё началась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На месте также присутствуют министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен.
Глава МИД Пекка Хаависто уже подписал документ о вступлении Финляндии в НАТО.
Last steps before joining #NATO.— Finland at NATO (@FinMissionNATO) April 4, 2023
FM @Haavisto signed Finland’s instrument of accession to NATO.
#FinlandNATO pic.twitter.com/lRqOIVRDZ1
Перед началом встречи министров иностранных дел стран альянса Финляндия передал на хранение правительству США документ о присоединении к Североатлантическому договору. После этого состоится торжественная церемония поднятия флага в честь членства Финляндии в НАТО, передает Yle.
На мероприятии выступят президент Нийнистё и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. До мероприятия президент и генсек проведут двустороннюю встречу и совместную пресс-конференцию.
Как пишет Yle, Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс «вынуждает Россию принимать ответные меры».
«Расширение НАТО - это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России. И именно так мы это воспринимаем. Это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и стратегическом плане», - приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российское издание РБК.
Тем не менее, как сообщает РИА Новости, ситуация с вступлением Финляндии в НАТО, по мнению Пескова, «коренным образом отличается от проблемы с Украиной».
«Во-первых, Финляндия никогда не становилась анти-Россией, и с Финляндией у нас не было споров. С Украиной же ситуация диаметрально противоположная и потенциально гораздо более опасная. Этим, собственно, и продиктована необходимость проведения специальной военной операции и достижения в результате нее всех целей, которые были поставлены», - заявил Песков.