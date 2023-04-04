Исторический момент ⟩ Финляндия стала членом НАТО

Глава МИД Пекка Хаависто уже подписал документ о вступлении Финляндии в НАТО.

Перед началом встречи министров иностранных дел стран альянса Финляндия передал на хранение правительству США документ о присоединении к Североатлантическому договору. После этого состоится торжественная церемония поднятия флага в честь членства Финляндии в НАТО, передает Yle.

На мероприятии выступят президент Нийнистё и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. До мероприятия президент и генсек проведут двустороннюю встречу и совместную пресс-конференцию.

Как пишет Yle, Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс «вынуждает Россию принимать ответные меры».

«Расширение НАТО - это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России. И именно так мы это воспринимаем. Это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и стратегическом плане», - приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российское издание РБК.

Тем не менее, как сообщает РИА Новости, ситуация с вступлением Финляндии в НАТО, по мнению Пескова, «коренным образом отличается от проблемы с Украиной».