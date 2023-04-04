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Исторический момент: Финляндия вступает в НАТО

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Флаги Финляндии и НАТО.
Флаги Финляндии и НАТО. Фото: Antti Hamalainen/Lehtikuva via REUTERS/Scanpix

Сегодня, 4 апреля, Финляндия станет членом НАТО. Официальная церемония с участием президента республики Саули Нийнистё, пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На месте также присутствуют финские министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен.

Глава МИД Пекка Хаависто уже подписал документ о вступлении Финляндии в НАТО.

Перед началом встречи министров иностранных дел стран альянса Финляндия передаст на хранение правительству США документ о присоединении к Североатлантическому договору. После этого состоится торжественная церемония поднятия флага в честь членства Финляндии в НАТО, передает Yle.

На мероприятии выступят президент Нийнистё и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. До мероприятия президент и генсек проведут двустороннюю встречу и совместную пресс-конференцию.

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