Первые весенние работы в саду - залог красоты летом и урожая осенью

Погода мало-помалу становится все больше похожей на весеннюю, и освободившийся от снежных оков сад ждет, чтобы о нем позаботились.
Эвели Уйбометс, заведующая магазином K-rauta в Тонди, рассказала, что для подготовки сада к летнему сезону можно сделать прямо сейчас, чтобы не утонуть в работе в мае.
Сад – обрезка, уборка, удобрение
Беспощадное мартовское солнце и отражающийся от последних весенних сугробов яркий свет представляют большую опасность для вечнозеленых рододендронов, самшитов, кипарисовиков и туй. Эти растения нужно защищать от солнечных ожогов затеняющей сеткой.
С клумб, как только стает снег, можно собрать высохшие стебли, а затем растения присыпать свежим компостом. Если с осени остались необрезанными ягодные кустарники и плодовые деревья, то их обрезкой следует заняться при первых признаках весны. В процессе можно смело обрезать все сломанные, сухие и поврежденные ветки, но главной целью должно быть восстановление кроны. Весной можно заняться стрижкой живой изгороди и обрезкой винограда, удаляя с деревьев слабые и тонкие побеги.
А вот со стрижкой газона можно не спешить – дайте траве спокойно пробудиться после зимы, окрепнуть и немного подрасти. Раньше мая газон точно стричь не надо.
Удобрять уже в апреле можно также плодовые деревья и кустарники, живые изгороди и луковичные цветы. Весной растения особенно нуждаются в подкормке, а удобрение должно быть богато азотом, чтобы способствовать пробуждению и росту растений. По возможности следует избегать универсальных удобрений - гораздо лучше выбирать подкормку, подходящую для конкретного растения.
Удобряя деревья, кустарники и цветы, не забудьте позаботиться о газоне, который тоже будет благодарен за питательные вещества. Уделите внимание также содержимому компостного ящика - перемешав его, вы ускорите процесс разложения растительных отходов. Когда компост будет готов, его можно будет сразу использовать в качестве удобрения.
Посадкой растений займитесь, когда этому будет благоприятствовать погода. Если почва в апреле полностью растаяла и тепло одержало окончательную победу над холодом, в грунт можно высаживать плодовые деревья, кустарники и растения для живой изгороди.
В марте или апреле критически оцените состояние парника, продезинфицируйте его и при необходимости добавьте почву, которая понравится растениям – будущим обитателям парника.
Дом – пора сеять семена на рассаду
Начало апреля – самое время, чтобы сделать первые шаги на пути к летнему урожаю овощей, то есть посеять семена на рассаду, чтобы в мае было что высаживать на грядку.
Самое главное в выращивании рассады – обеспечить богатую питательными веществами почва, достаточно света и тепла и правильный режим полива. Для проращивания семян и выращивания рассады не подойдет неотапливаемая веранда или холодный подвал. Выбирать следует скорее теплое помещение с солнечной стороны. Солнца должно быть не менее 8–10 часов в сутки, поскольку в противном случае прорастать семена будут медленно, а побеги будут слабыми. Подробную информацию о подходящих условиях и почве найдете на упаковке с семенами, ведь даже у разных сортов одного вида могут быть несколько отличные требования.
Для проращивания семян можно использовать буквально любую подходящую коробку или ящик. Самое главное, чтобы емкость была чистой и продезинфицированной, поскольку в противном случае будет подвержена возникновению плесени и грибка. Почва, которая используется для проращивания, также должна быть чистой и качественной, а, кроме того, теплой и рыхлой. Большинство растений также будут благодарны, если почва для проращивания содержит торф.
При выборе семян следует уделить внимание тому, какой урожай вы рассчитываете получить летом и осенью. Также следует обратить внимание на срок хранения семян и то, не порвалась ли упаковка.
Следите и за условиями выращивания. Помидоров, например, бывают десятки вариаций – какие-то из них хотят больше тепла и будут расти только в парнике, но есть и такие, которые предпочтут расти в открытом грунте или в горшке на террасе.
Семена высевайте по одному, а не щедро высыпайте в землю прямо из пачки. Для ускорения прорастания семян емкость можно накрыть тонкой пластиковой пленкой, которая позволит поддерживать стабильными температуру и уровень влажности. Когда появятся ростки, пленку можно будет снять. Если семена взойдут слишком густо, их можно будет проредить, отбраковав хилые ростки, чтобы на сильные растения приходилось больше места и питательных веществ.
В отдельные горшки растения рассаживают не раньше, чем их высота достигнет сантиметров десяти. Тогда растение пересаживают в достаточно просторный горшок. Если не обеспечить молодым растениям достаточно места, то их, опять же, придется прореживать.
До высаживания же рассады в грунт еще ждать и ждать. Не спешите и не ведитесь на первые теплые недели – до второй половины мая время точно есть. Прежде чем окончательно переселять растения в огород, им можно дать акклиматизироваться пару дней, выставляя их на улицу. Если же будущим домом растения должен стать парник или грядка у солнечной стены, то пересадить его можно и пораньше.