Первые весенние работы в саду - залог красоты летом и урожая осенью

Для проращивания семян можно использовать буквально любую подходящую коробку или ящик. Самое главное, чтобы емкость была чистой и продезинфицированной, поскольку в противном случае будет подвержена возникновению плесени и грибка. Почва, которая используется для проращивания, также должна быть чистой и качественной, а, кроме того, теплой и рыхлой. Большинство растений также будут благодарны, если почва для проращивания содержит торф.

При выборе семян следует уделить внимание тому, какой урожай вы рассчитываете получить летом и осенью. Также следует обратить внимание на срок хранения семян и то, не порвалась ли упаковка.

Следите и за условиями выращивания. Помидоров, например, бывают десятки вариаций – какие-то из них хотят больше тепла и будут расти только в парнике, но есть и такие, которые предпочтут расти в открытом грунте или в горшке на террасе.

Семена высевайте по одному, а не щедро высыпайте в землю прямо из пачки. Для ускорения прорастания семян емкость можно накрыть тонкой пластиковой пленкой, которая позволит поддерживать стабильными температуру и уровень влажности. Когда появятся ростки, пленку можно будет снять. Если семена взойдут слишком густо, их можно будет проредить, отбраковав хилые ростки, чтобы на сильные растения приходилось больше места и питательных веществ.

В отдельные горшки растения рассаживают не раньше, чем их высота достигнет сантиметров десяти. Тогда растение пересаживают в достаточно просторный горшок. Если не обеспечить молодым растениям достаточно места, то их, опять же, придется прореживать.