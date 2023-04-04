Вт, 4.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Пятикратная чемпионка Европы, россиянка Софья Просвирнова меняет спортивное гражданство

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Софья Просвирнова.
Софья Просвирнова. Фото: WANG ZHAO

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова сменит спортивное гражданство на датское, сообщает sports.ru. Просвирнова – четырехкратный призер чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы. 

«После Олимпийских игр я очень долго старалась не принимать важных решений. Все, что я осознавала, это то, что не буду выступать в следующем сезоне. Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю, на протяжении 11 месяцев. Такого графика я придерживалась последние 9 лет. Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работе специалистов в команде и только отчасти моей работы и желанию побеждать я смогла привнести свой вклад на международной арене. Но есть и другая сторона медали...», - сказала спортсменка.

«Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором (Торупом – датским конькобежцем, с которым Просвирнова состоит в отношениях – ред.) положении вынуждает нас вернуться к отношениям на расстоянии и мне быть вдали от моей семьи. Правда в том, что на данном этапе я не готова делать такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», – заявила 25-летняя спортсменка.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх