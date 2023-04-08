ПЕРСОНА ⟩ «Мать» партии «Ээсти 200» Кристина Каллас: все началось с трамвайной остановки

Месяц назад в Эстонии прошли выборы в Рийгикогу. Оглушительной стала не только победа реформистов, но и партии «Ээсти 200»: она впервые попала в Рийгикогу, получив аж 14 мандатов.
У многих жителей Эстонии партия «Ээсти 200» ассоциируется с их первой предвыборной рекламой на трамвайной остановке в центре Таллинна. Одна часть вывешенного в остановочном павильоне баннера гласила: «здесь – только русские», а другая: «здесь – только эстонцы». Кого-то реклама сильно обидела, кто-то же оценил решение, которое придумали члены новоиспеченной партии, чтобы обратить внимание на проблему разделения русских и эстонских школ. Спустя несколько дней надпись на баннерах сменилась на «эстонцы и русские». Так, в 2018 году партия впервые заявила о себе, вызвав крайне противоречивые чувства.
Неудача на прошлых парламентских выборах
Оглядываясь назад, в интервью для Rus.Postimees Каллас размышляет, почему на прошлых выборах партия не была настолько популярной, как в этот раз: «Во-первых, мы создали партию за четыре месяца до выборов, у нас было очень мало времени. Во-вторых, избиратель не совсем понял, что мы хотели сказать, когда подняли тему разделения русских и эстонских школ, вывесив рекламу на трамвайной остановке. Я думаю, это сильно повлияло на результат. Теперь все поняли, что этой проблемой надо заниматься. Тогда мы сделали хорошую кампанию, но не смогли объяснить свою позицию».
Загадочное трехзначное число
Манифест партии был впервые опубликован на портале Postimees 2 мая 2018 года. Кристина Каллас – одна из его авторов. Согласно манифесту, задача «Ээсти 200» – привлечь внимание к долгосрочным проблемам эстонского государства и предложить свои решения и идеи реформ.
Но почему же именно такое созвучное со словом «Ээсти» число «200»? Название партии отражает стремление создать новое видение будущего Эстонии на следующие сто лет, а также отсылает к дате создания партии - 2018 году - тогда Эстонии исполнилось сто лет со дня обретения независимости.
Спустя четыре года все изменилось. Война, энергетический кризис, инфляция, переход на эстоноязычное образование заставили жителей Эстонии сильно поволноваться, поэтому уверенности в исходе выборов не было до последнего: по данным некоторых социологических опросов, за несколько дней до начала выборов партия EKRE опережала в рейтинге Партию реформ. Ощущалось сильное напряжение.
Однако в ночь на 6 марта стало ясно, что как бы не было тяжело, либеральная линия эстонскому избирателю куда ближе по духу.
Почему же избиратель был так благосклонен к молодой партии, почему ее представленность в Рийгикогу, а именно количество мандатов, стремительно скакнуло с нуля до 14? Каллас считает, что важным фактором послужило желание людей видеть в правительстве новые лица. «Во-вторых, желание видеть более прогрессивную коалицию. Как мы видим, на выборах все либеральные прогрессивные партии получили больше голосов, чем ожидалось», - отмечает Каллас в интервью Rus.Postimees.
Разный подход к кризису в сфере образования
Большая часть жизни Каллас отведена научным исследованиям и преподаванию. С 1998 по 2001 год она была контактным лицом программы сотрудничества ЕС в области исследований и разработок Фонда Архимеда, который теперь функционирует в структуре Департамента по делам образования и молодежи. С 2007 по 2015 год являлась членом правления и старшим аналитиком Института Балтийских исследований в Тарту. С 2015 по 2019 год Каллас также была директором Нарвского колледжа Тартуского университета, где преподает до сих пор.
С самого начала формирования партии «Ээсти 200» важным пунктом для ее создателей и членов являлась реформа образования, ведь своей нашумевшей рекламой они пытались донести идею формирования единой школы. На этом партия настаивает и по сей день.
Политика партии «Ээсти 200» в области образования отличается от политики Партии реформ: если реформисты готовы просто заставить местные самоуправления действовать более решительно в отношении перевода школ на эстонский язык обучения, то, по мнению Каллас, такие меры куда менее эффективны, чем сотрудничество и индивидуальный подход к каждому региону.
Даже если представить, что какое-либо местное самоуправление не захочет пойти на сотрудничество и откажется переводить школы на эстонский язык, ссылаясь на нехватку учителей или ресурсов, Каллас считает, что карательными мерами ситуацию не улучшить.
«Те карательные меры, которые были приняты в плане обучения эстонскому языку, не сработали. Следующий министр образования должен иметь терпение и уметь вести переговоры. В системе образования карательными мерами мы не достигнем результата», - сказала Каллас в интервью Rus.Postimees.
Защитница прав меньшинств
Некоторые разногласия с реформистами у прогрессивной «Ээсти 200» могут быть и по вопросам прав человека. Если вошедшие в коалицию социал-демократы и «Ээсти 200» открыто поддерживают однополые браки, то Партия реформ пытается ситуацию обыграть.
Дело в том, что вместо легализации однополых браков, реформисты хотят внести прикладные акты в уже существующий Закон о сожительстве. По словам Каллас, партии «Ээсти 200» этого мало, но никаких ультиматумов на переговорах партия выдвигать не будет. «Если мы начнем выдвигать ультиматумы по каждой теме, где у нас различаются позиции, с этими переговорами мы никуда не продвинемся», – объясняет Каллас.
Русскоязычные жители Эстонии - еще одно уязвимое меньшинство Эстонии, которому Кристина Каллас в своей жизни уделила огромное количество времени.
Каллас родилась в Кивиыли, росла в двуязычной семье, на стыке разных культур. Все это вызвало у нее большую заинтересованность в формировании идентичностей, национальностей и социальных процессов в целом.
В 2016 году в Тартуском университете Каллас защитила докторскую диссертацию по политологии: темой ее исследований были проблемы интеграции в обществе, проблемы русскоязычного населения на территории бывшего Советского Союза, проблемы миграции и права меньшинств.
Ее публикации в научных журналах также неоднократно указывают на заинтересованность Каллас в разрешении проблем русскоязычных жителей Эстонии: например, в одной из публикаций Каллас раскритиковала фразу бывшего президента Керсти Кальюлайд, когда та настойчиво призвала сограждан «с другим культурным и языковым фоном» понять «нас», то есть, эстонцев, что сильно возмутило Каллас. Статья получила название «Русскоязычные в Эстонии. Не "они", а "мы"».
Семья - поддержка и стимул к развитию
После напряженного рабочего дня, по приезде домой Кристину Каллас ждут трое детей и муж, с которыми политик обсуждает важные для общества темы. Например, с детьми она ведет дебаты на темы образования. «Рассуждаем, должен ли учебный день начинаться в девять часов утра, разумно ли учить русский язык в эстонской школе», – рассказывает Каллас в интервью Tartu Postimees. С кем же еще обсуждать проблемы образования, как не с детьми?
В столицу Каллас не стремится, сейчас уроженка Кивиыли живет в Тарту и считает, что этот город прекрасно ей подходит. «Это уже обсуждалось с детьми, велика вероятность того, что мне придется больше бывать в Таллинне. Они приняли это, и в каком-то смысле, я думаю, им это даже нравится. Сын ездит со мной в Таллинн, чтобы покататься на BMX по Пирита».
При любой возможности Каллас всегда возвращается вечером в Тарту, хотя бы на ночь, чтобы обнять детей и набраться сил. Для того чтобы утром вновь начать работать во имя лучшего будущего своей страны.
Кристина Каллас
- Эксперт в области образования, политолог, вице-председатель партии «Ээсти 200»
- 29 января 1976 – родилась в Кивиыли
- 1998-2001 – являлась контактным лицом программы сотрудничества ЕС в области исследований и разработок Фонда Архимеда
- 2000 – получила степень бакалавра по современной истории в Тартуском университете
- 2002 – защитила диссертацию на степень магистра в Центрально-Европейском университете в Венгрии
- 2016 – защитила докторскую диссертацию по политологии в Тартуском университете
- 2018 – стала лидером партии «Ээсти 200».