ПЕРСОНА ⟩ «Мать» партии «Ээсти 200» Кристина Каллас: все началось с трамвайной остановки

У многих жителей Эстонии партия «Ээсти 200» ассоциируется с их первой предвыборной рекламой на трамвайной остановке в центре Таллинна. Одна часть вывешенного в остановочном павильоне баннера гласила: «здесь – только русские», а другая: «здесь – только эстонцы». Кого-то реклама сильно обидела, кто-то же оценил решение, которое придумали члены новоиспеченной партии, чтобы обратить внимание на проблему разделения русских и эстонских школ. Спустя несколько дней надпись на баннерах сменилась на «эстонцы и русские». Так, в 2018 году партия впервые заявила о себе, вызвав крайне противоречивые чувства.

Неудача на прошлых парламентских выборах

Оглядываясь назад, в интервью для Rus.Postimees Каллас размышляет, почему на прошлых выборах партия не была настолько популярной, как в этот раз: «Во-первых, мы создали партию за четыре месяца до выборов, у нас было очень мало времени. Во-вторых, избиратель не совсем понял, что мы хотели сказать, когда подняли тему разделения русских и эстонских школ, вывесив рекламу на трамвайной остановке. Я думаю, это сильно повлияло на результат. Теперь все поняли, что этой проблемой надо заниматься. Тогда мы сделали хорошую кампанию, но не смогли объяснить свою позицию».

Загадочное трехзначное число

Манифест партии был впервые опубликован на портале Postimees 2 мая 2018 года. Кристина Каллас – одна из его авторов. Согласно манифесту, задача «Ээсти 200» – привлечь внимание к долгосрочным проблемам эстонского государства и предложить свои решения и идеи реформ.

Но почему же именно такое созвучное со словом «Ээсти» число «200»? Название партии отражает стремление создать новое видение будущего Эстонии на следующие сто лет, а также отсылает к дате создания партии - 2018 году - тогда Эстонии исполнилось сто лет со дня обретения независимости.