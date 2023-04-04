Полиция напоминает: PIN-2 – то же самое, что и подпись на бумаге

По словам главы криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, ситуация тревожная, потому что все больше и больше людей отдают все свои деньги мошенникам. «С начала этого года мошенники стали очень активными и используют все более изощренные методы для выманивания денег у людей. Однако жертв можно избежать - не сообщайте пароли от своих Smart-ID, Mobiil-ID и ID-карт другим лицам и не вводите их по чьей-либо просьбе. Напоминаю, что PIN2 - это цифровая подпись, и она аналогична подписи на бумаге», - сказал полицейский.

За три месяца жертвами мошеннических звонков стали 143 человека, а их финансовые потери составляют почти 776 000 евро. Под разными предлогами мошенники звонят, якобы, из миграционной службы, банка или полиции, чтобы получить личные данные людей и пин-коды, которые мошенники также используют для получения полного доступа к банковским счетам. Тамбре сказал, что русскоязычные мошенники в основном звонят с иностранных номеров, но они также используют цифровые сгенерированные номера, где на телефоне получателя отображается название или номер какого-либо ведомства. «Часто звонок якобы направляется в другое ведомство, а на самом деле это очередной мошенник. Рекомендую положить трубку и заблокировать номер».