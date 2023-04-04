За три месяца этого года мошенники выманили более 1,5 миллионов евро. Большинство людей теряют деньги, когда инвестируют или делятся своими личными данными и PIN-кодами при мошеннических звонках.
Полиция напоминает: PIN-2 – то же самое, что и подпись на бумаге
По словам главы криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, ситуация тревожная, потому что все больше и больше людей отдают все свои деньги мошенникам. «С начала этого года мошенники стали очень активными и используют все более изощренные методы для выманивания денег у людей. Однако жертв можно избежать - не сообщайте пароли от своих Smart-ID, Mobiil-ID и ID-карт другим лицам и не вводите их по чьей-либо просьбе. Напоминаю, что PIN2 - это цифровая подпись, и она аналогична подписи на бумаге», - сказал полицейский.
За три месяца жертвами мошеннических звонков стали 143 человека, а их финансовые потери составляют почти 776 000 евро. Под разными предлогами мошенники звонят, якобы, из миграционной службы, банка или полиции, чтобы получить личные данные людей и пин-коды, которые мошенники также используют для получения полного доступа к банковским счетам. Тамбре сказал, что русскоязычные мошенники в основном звонят с иностранных номеров, но они также используют цифровые сгенерированные номера, где на телефоне получателя отображается название или номер какого-либо ведомства. «Часто звонок якобы направляется в другое ведомство, а на самом деле это очередной мошенник. Рекомендую положить трубку и заблокировать номер».
Самые большие суммы теряются при инвестировании. Например, в марте 54-летний житель Таллинна обратился в полицию после того, как наткнулся в интернете на объявление о вложении средств. Мужчина перешел по ссылке и ввел свои данные на открывшейся веб-странице. Через некоторое время ему позвонил предполагаемый инвестиционный консультант, который рассказал ему о торговой платформе и о том, как внести первоначальный депозит. Потерпевший перевел на торговую площадку 20 480 евро, но вскоре понял, что якобы заработанную прибыль и вложенные деньги вывести уже нельзя.
«Интернет никогда не был безопасным: этого нет сейчас и не будет в будущем. Сначала все кажется реальным и люди якобы видят на сайте, как вложенные деньги приносят большую прибыль, но на самом деле все это иллюзия, которую мошенники демонстрируют на фейковом сайте», - рассказал Тамбре.
В этом году жертвами инвестиционного мошенничества стали 67 человек, а их убытки составили почти 731 000 евро. Полицейский утверждает, что инвестирование - хороший способ дополнительного заработка, но, конечно, не без риска. «Если незнакомец предложит вам хорошую инвестиционную возможность или совет, пожалуйста, откажитесь, потому что это мошенничество. Я рекомендую вам начать инвестировать посредством своего банка, а перед этим обязательно прочитать соответствующую литературу», - сказал в заключение Тамбре.