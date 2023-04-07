Интервью ⟩ Трудный Северо-Восток, или Тридцать лет интеграции коту под хвост

Как бизнес пережил пандемию и как выживает сейчас, Владимир Изотов рассказал в интервью Rus.Postimees.

Китайским туристам в Нарве были рады

- Проблемы в гостиничном бизнесе Нарвы начались еще во время пандемии?

- Для нас война в Украине началась сразу после пандемии - без всякой передышки. Ковидный период казался самым тяжелым. Туристов практически не стало, мы работали в полуоткрытом режиме, потом нас вообще закрыли. Из-за опасности заражения на всем Северо-Востоке страны ближайшая гостиница, где разрешено было проживание, находилась в Раквере, а это уже Ляэне-Вирумаа. Мы были обязаны выселить из отеля приехавших к нам в Нарву врачей из Тарту, а отель законсервировать и поставить под охрану, что тоже стоило денег. Это был новый удар. У нас не было ничего подготовлено к выселению проживающих.

- Как же вам удалось преодолеть кризис пандемии, и была ли какая-то помощь со стороны государства?