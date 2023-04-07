Интервью ⟩ Трудный Северо-Восток, или Тридцать лет интеграции коту под хвост

Нарвский политик из списка Катри Райк, сложивший депутатские полномочия 16 августа, предприниматель, руководитель CEO INGER GROUP рассказал, почему предприятиям Ида-Вирумаа не дают кредиты и какую роль в Нарве играл Китай.
Как бизнес пережил пандемию и как выживает сейчас, Владимир Изотов рассказал в интервью Rus.Postimees.
Китайским туристам в Нарве были рады
- Проблемы в гостиничном бизнесе Нарвы начались еще во время пандемии?
- Для нас война в Украине началась сразу после пандемии - без всякой передышки. Ковидный период казался самым тяжелым. Туристов практически не стало, мы работали в полуоткрытом режиме, потом нас вообще закрыли. Из-за опасности заражения на всем Северо-Востоке страны ближайшая гостиница, где разрешено было проживание, находилась в Раквере, а это уже Ляэне-Вирумаа. Мы были обязаны выселить из отеля приехавших к нам в Нарву врачей из Тарту, а отель законсервировать и поставить под охрану, что тоже стоило денег. Это был новый удар. У нас не было ничего подготовлено к выселению проживающих.
- Как же вам удалось преодолеть кризис пандемии, и была ли какая-то помощь со стороны государства?
- Государственные программы помогли многим, за это им спасибо. Из-за ковида нам пришлось взять кредит, и это получилось только при помощи KredEx, благодаря поручительству фонда MES. Без этого нам ни один банк кредит не давал. Если ты из Ида-Вирумаа, то денег не дадут. Мы купили эту гостиницу, имея большие планы, нам нужны были существенные инвестиции. Собственник сказал, что отель - хороший актив для получения кредита. Два года назад гостиница была оценена в один миллион восемьсот тысяч евро. И при наличии такого оценочного акта ни один банк не давал нам даже 400 тысяч евро.
- Привели ли проблемы бизнеса к увольнению сотрудников?
- Да, пару человек мы потеряли, но основной коллектив сохранился. После получения кредита мы начали реновировать отель. Все повара, все официанты, все горничные стали малярами и штукатурами. Изменения коснулось не только перестройки этажей, комнат, но и разработанной нами программы цифровизации отеля: регистрация, открытие дверей в номера с помощью телефона и тому подобное. У нас было три пути развития. Первый путь - это СПА-отель, второй - это бизнес-центр, третий - четыре звезды с большими номерами. Просчитав все риски, мы выбрали бизнес-центр, так мы сохранили прибыль, а значит, и персонал.
- Насколько война в Украине повлияла на местный бизнес?
- Местный бизнес войну в Украине почувствовал быстро. До коронавируса заполняемость местных гостиниц была до 65%, сейчас - не более 45% в год. Местная туристическая сфера потеряла, например, большой поток туристов из Китая. Жители Юго-Восточной Азии, прилетавшие в Ригу, приезжали на час или два в Таллинн, и потом на вечер и ночь - в Нарву. Таких туристов было стабильно по три автобуса в неделю, и все они после ночевки ехали в Санкт-Петербург. Таким же маршрутом прибывали литовцы и латыши. Из-за войны пострадали и сфера питания, и досуг, и такси, и мы.
Регион требует внимания
- Кто сейчас обеспечивает вас работой?
- Появился поток командировочных из других регионов Эстонии. Тут надо благодарить и государство, и самоуправления, которые всячески стимулируют строительный сектор экономики, потому что именно специалисты этой сферы не дают нам всем в Ида-Вирумаа погибнуть. Везде какие-то стройки, везде что-то проектируют или восстанавливают, и рабочие, инженеры, плановики обеспечивают нас работой.
- Считает ли местный бизнес антироссийские санкции необходимыми?
- Нашему бизнесу было тяжело и до этих событий. Все ждали, что наладится, пойдут инвестиции, интеграция, поедут люди. Конечно, решение правильное. Российская агрессия против Украины не дает права бизнесу жить по-старому. Наш отель столкнулся с большими проблемами: в Ида-Вирумаа собственники многих компаний из России. И пока наш собственник не получил вид на жительство в ЕС, ему было очень сложно принимать решения по управлению отелем. Но мы понимаем, что безопасность Европы под угрозой, и мы за санкции.
- Не хотят ли жители Ида-Вирумаа вернутся в воссоздаваемый Путиным СССР?
- Когда два таких маргинала, как Айво Петерсон и Михаил Стальнухин набирают столько голосов, мы понимаем, что творится у людей в головах. Тридцать лет интеграции коту под хвост! Но среди жителей Нарвы из моего круга общения разговоров, что здесь нужна российская армия, нет. Мы надеемся, что новое правительство усилит внимание к нашему региону. Я уверен в желании жителей Ида-Вирумаа жить в независимой Эстонии.