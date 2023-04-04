В ходе очистки пляжа Штромка был найден еще один источник загрязнения

«Анализ проб почвы показал, что пляж защищен от загрязнения. Теперь зону работ приводят в порядок», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

По словам старейшины района, в ходе работ нашли трубу, которая не использовалась десятки лет и была в основном наполнена остаточными продуктами топлива. «Отверстие трубы забетонировали, чтобы загрязнение больше не попало на пляж. Это временное решение - на следующем этапе работ планируется выкопать трубу», - сказала Пихлап.

В конце марта на пляже Штромка начались работы по ликвидации загрязнения в соответствии с планом ликвидации, составленном на основе исследования загрязнения.

В конце июня 2022 года на пляже Штромка под водой было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Исследование показало, что загрязнение, скорее всего, происходит из старого трубопровода, куда десятки лет назад нефтепродукты попали из котельных, работавших на жидком топливе.

Через месяц в прибрежном парке на Штромке в нескольких сотнях метров от моря обнаружили второе загрязнение, на которое указала жидкая маслянистая масса, выступающая из-под земли. В ходе раскопок, которые районная управа по разрешению Департамента окружающей среды провела в тот же день, из-под земли выкопали 7,5 тонн остатков битума. Загрязнение было утилизировано, а территория приведена в порядок уже на следующий день.