Солнце мое, взгляни на меня: моя ладонь превратилась в смартфон

Смартфоны могут кануть в Лету уже этой весной. Американская компания Humane грозится представить новое устройство, которое произведет революцию в мире гаджетов.
Humane пять лет назад была основана бывшими топ-менеджерами Apple, которая сама считается революционером в мире гаджетов и в свое время подарила миру Iphones. Имран Чаудри был там директором отдела по разработке интерфейсов, Бетани Бонджорно заведовал операционными системами, а Патрик Гейтс был в Apple старшим техническим директором.
Тайна, покрытая мраком
Судя по профессиональным навыкам основателей, их стартап вполне себе может выдать интересный продукт. Как всегда, анонсы в мире высоких технологий – это тайна, покрытая мраком. Однако в этом же самом мире сложно что-то скрыть до конца: уже было опубликовано несколько патентов, которые создают впечатление, что это устройство будет носимым. По данным The Wall Street Journal, это будет девайс, способный проецировать дисплей с цифровой клавиатурой и иными элементами управления вместо экрана смартфона на руку пользователя.
Также ходят слухи, что девайс будет снабжен камерой с голосовым сопровождением, которая умеет распознавать окружающие предметы. Например, ее можно будет навести на объект и задать интересующий вопрос: «что это за здание», «какая это марка автомобиля» и т.д.
По замыслу Humane, гаджет должен фактически стать продолжением человеческого тела, а аккумулятор, необходимый для его работы, можно будет при помощи магнитов крепить к одежде. Таким образом, не нужно будет брать в руки смартфон, чтобы позвонить или написать кому-нибудь, или прочитать сообщение, так как вся необходимая информация будет отображаться прямо на ладони. Пока не очень понятно, нужен ли будет сам смартфон в принципе, или новый гаджет станет самодостаточным устройством.
Инвестиции должны окупиться
Так как компания работает над своей секретной новинкой в партнерстве с такими мастодонтами рынка IT, как Microsoft и OpenAI, резонно предположить, что и нашумевший искусственный интеллект ChatGPT также будет встроен в гаджет.
Сами основатели Humane, рассказывая об устройстве инвесторам, рекламируют его как возможного преемника iPhone. Вероятно, такой подход дает результат: одна из крупнейших компаний по разработке и исследованию беспроводных средств связи, Qualcomm, в прошлом году вложила в развитие Humane сто миллионов долларов.
В марте 2023 года стало известно, что стартап привлек еще столько же, в числе спонсоров значится, в том числе, основатель OpenAI Сэм Альтман. Всего компания привлекла для развития 241 миллион долларов.
Ряд экспертов не исключает, что устройство может быть создано по схеме, схожей с Apple Glasses с поддержкой AR (дополненной реальности), которые также считаются возможным преемником iPhone. Между тем, Имран Чаудри, который, был одним из разработчиков Apple Watch, считает, что умные очки «добавляют барьер между человеком и его окружением» и что многие пользователи просто не захотят ходить в таком виде.
Еще один ветеран Apple, а ныне технический директор Humane Патрик Гейтс добавляет, что продукт построен на облачной платформе, а это означает, что, судя по всему, в перспективе бизнесмены намерены продавать для других разработчиков созданные на базе искусственного интеллекта новые сервисы, которые смогут работать с тайным пока девайсом.
Раскрыть ладонь, или завесу тайны, в Humane хотят в самое ближайшее время.
Пока новый гаджет еще только в планах, жители Эстонии предпочитают старую добрую классику
Например, по данным Tele2, в 2022 году самым продаваемым смартфоном у оператора стал Samsung Galaxy A52s.
В целом пользователи предпочитают покупать устройства средней ценовой категории, а из более дорогих смартфонов наибольшей популярностью в прошлом году пользовался iPhone 13. Также популярны устройства с поддержкой 5G, а значит, максимально быстрым доступом в интернет.
«В то же время, недорогие и прочные кнопочные телефоны в последние годы становятся все более и более популярными в каждой возрастной группе, - отмечает менеджер по оборудованию Tele2 Алар Кальо. - Самым популярным кнопочным телефоном в 2022 году был Doro 1360, который также был самым продаваемым телефоном в прошлом году. На прошлогодние продажи кнопочных телефонов, вероятно, повлияло и то, что происходило в мире, то есть то, что в Эстонию прибыло много военных беженцев, для которых первостепенное значение имела возможность звонить и отправлять SMS, а кнопочные телефоны умеют это очень хорошо».
Согласно статистике Telia, самым продаваемым телефоном в 2022 году был iPhone 13, а в десятку самых продаваемых телефонов вошли модели двух крупнейших производителей, то есть Apple и Samsung. Xiaomi также показала очень солидные показатели продаж в прошлом году, но, поскольку новые модели Xiaomi появляются на рынке чаще, им труднее попасть в ТОП-10.
«В прошлом году наши клиенты также больше, чем раньше, предпочитали приобретать бывшие в употреблении телефоны - по сравнению с 2021 годом продажи таких телефонов выросли вдвое», - отмечает руководитель подразделения мобильных клиентов Telia Кристьян Вилманн.