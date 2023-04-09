Солнце мое, взгляни на меня: моя ладонь превратилась в смартфон

Humane пять лет назад была основана бывшими топ-менеджерами Apple, которая сама считается революционером в мире гаджетов и в свое время подарила миру Iphones. Имран Чаудри был там директором отдела по разработке интерфейсов, Бетани Бонджорно заведовал операционными системами, а Патрик Гейтс был в Apple старшим техническим директором.

Тайна, покрытая мраком

Судя по профессиональным навыкам основателей, их стартап вполне себе может выдать интересный продукт. Как всегда, анонсы в мире высоких технологий – это тайна, покрытая мраком. Однако в этом же самом мире сложно что-то скрыть до конца: уже было опубликовано несколько патентов, которые создают впечатление, что это устройство будет носимым. По данным The Wall Street Journal, это будет девайс, способный проецировать дисплей с цифровой клавиатурой и иными элементами управления вместо экрана смартфона на руку пользователя.

Также ходят слухи, что девайс будет снабжен камерой с голосовым сопровождением, которая умеет распознавать окружающие предметы. Например, ее можно будет навести на объект и задать интересующий вопрос: «что это за здание», «какая это марка автомобиля» и т.д.