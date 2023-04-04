Фото ⟩ На турнире имени Кристьяна Палусалу Эстония завоевала три золотых медали

На минувших выходных уже в 34-й раз прошел турнир памяти Кристьяна Палусалу по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие 96 борцов из 19 стран. Самыми дальними странами-участницами были Бразилия, Чили, Египет и Кувейт.
Домашний турнир выиграли три эстонца: Хелари Мягисалу (до 63 кг), Ричард Карелсон (до 97 кг) и единственный борец вольным стилем Стен Орав (до 61 кг).
В командном зачете по греко-римской борьбе Эстония заняла третье место, на первом Швеция, серебро у Финляндии.
В борьбе вольным стилем золото у команды Швейцарии, на втором месте Грузия и на третьем – Польша.