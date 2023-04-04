Фото ⟩ На турнире имени Кристьяна Палусалу Эстония завоевала три золотых медали

На минувших выходных уже в 34-й раз прошел турнир памяти Кристьяна Палусалу по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие 96 борцов из 19 стран. Самыми дальними странами-участницами были Бразилия, Чили, Египет и Кувейт.