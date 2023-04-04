Вт, 4.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ На турнире имени Кристьяна Палусалу Эстония завоевала три золотых медали

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Соревнования по греко-римской борьбе, иллюстративное фото.
Соревнования по греко-римской борьбе, иллюстративное фото. Фото: Jaanek Lips, maadlusliit.ee

На минувших выходных уже в 34-й раз прошел турнир памяти Кристьяна Палусалу по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие 96 борцов из 19 стран. Самыми дальними странами-участницами были Бразилия, Чили, Египет и Кувейт.

Домашний турнир выиграли три эстонца: Хелари Мягисалу (до 63 кг), Ричард Карелсон (до 97 кг) и единственный борец вольным стилем Стен Орав (до 61 кг).

В командном зачете по греко-римской борьбе Эстония заняла третье место, на первом Швеция, серебро у Финляндии.

В борьбе вольным стилем золото у команды Швейцарии, на втором месте Грузия и на третьем – Польша.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх