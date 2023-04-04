Рабочие места в Ида-Вирумаа снова под вопросом

В свой последний рабочий день, 31 марта, председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сообщил, что сланцевые станции простаивают с Рождества, а потому и потребность в работниках стала меньше. По его словам, число работников придется уменьшить, хотя такого потрясения, какое было в 2019 году в Ида-Вирумаа, Суттер не прогнозирует.

Финансовый руководитель города Кохтла-Ярве Элина Виск сообщила изданию, что некоторые ида-вируские самоуправления, среди налогоплательщиков которых много шахтеров с хорошими зарплатами, получили рекомендацию не рассчитывать при планировании бюджета на рост подоходного налога с зарплаты шахтеров.

Андрес Вайнола, руководитель Enefit Power, «дочки» Eesti Energia, сообщил, что в годовом горизонте лишними в компании станут около 150 рабочих мест.

В конце марта средняя недельная цена электроэнергии упала в Эстонии до 54,7 евро за мегаватт-час (MWh). По словам стратега по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллера, таким дешевым электричество в последний раз было два года назад. Причин несколько: работающая в Финляндии на полную мощность атомная станция Olkiluoto 3, теплая погода и в целом падение цен на топливо.

В это же время более половины производства электроэнергии во всех странах Балтии обеспечивала произведенная в Латвии на реке Даугава гидроэнергия, а на долю Нарвских станций пришлось всего около пяти процентов недельного производства электроэнергии.