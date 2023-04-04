Рабочие места в Ида-Вирумаа снова под вопросом

Около ста шахтеров и энергетиков из Ида-Вирумаа могут лишиться работы в этом году. Причина – дешевеющее электричество, считает «Северное Побережье».
В свой последний рабочий день, 31 марта, председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сообщил, что сланцевые станции простаивают с Рождества, а потому и потребность в работниках стала меньше. По его словам, число работников придется уменьшить, хотя такого потрясения, какое было в 2019 году в Ида-Вирумаа, Суттер не прогнозирует.
Финансовый руководитель города Кохтла-Ярве Элина Виск сообщила изданию, что некоторые ида-вируские самоуправления, среди налогоплательщиков которых много шахтеров с хорошими зарплатами, получили рекомендацию не рассчитывать при планировании бюджета на рост подоходного налога с зарплаты шахтеров.
Андрес Вайнола, руководитель Enefit Power, «дочки» Eesti Energia, сообщил, что в годовом горизонте лишними в компании станут около 150 рабочих мест.
В конце марта средняя недельная цена электроэнергии упала в Эстонии до 54,7 евро за мегаватт-час (MWh). По словам стратега по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллера, таким дешевым электричество в последний раз было два года назад. Причин несколько: работающая в Финляндии на полную мощность атомная станция Olkiluoto 3, теплая погода и в целом падение цен на топливо.
В это же время более половины производства электроэнергии во всех странах Балтии обеспечивала произведенная в Латвии на реке Даугава гидроэнергия, а на долю Нарвских станций пришлось всего около пяти процентов недельного производства электроэнергии.
По словам Вайнола, при нынешней рыночной ситуации Балтийскую электростанцию, к примеру, вообще не планируют запускать раньше сентября. Для города Нарва теплоэнергию производят из газа. С начала года большую часть времени простаивали все более старые блоки. Электроэнергию производила только новая Аувереская станция, использующая в качестве топлива наряду со сланцем древесные отходы и полукоксовый газ с завода масел.
Как будет формироваться цена во втором полугодии, во многом зависит, по словам Вайнола, от того, какие запасы природного газа удастся сделать в Европе весной: «Момент истины наступит в начале мая, когда во многом определится также цена энергии в четвертом квартале нынешнего года».
В свою очередь, потребность в сланце в регионе снова может увеличить начинающий в следующем году работу новый завод масел. На него Enefit Power планирует принять на работу 50-70 человек, а значит, общее сокращение работников группы компаний составит около 100 человек.
Параллельно с этим Eesti Energia в 2022 году инвестировала в развитие почти полмиллиарда евро, большая часть из которых пошла на проекты дочерней структуры Enefit Green, а именно в ветряные и солнечные парки.
Кроме того, в начале этого года Eesti Energia AS и Geothermal Baltic OÜ подписали соглашение о намерениях, на основании которого Geothermal Baltic начнет строительство геотермальной испытательной скважины на территории Enefit Power в Нарве. Эксперты отмечают, что если пилотный проект будет успешным, решение обеспечит Нарву зеленой теплоэнергией по конкурентоспособной цене и без выбросов CO2.