Без паники! На помощь идут натуральные антидепрессанты

Зачастую, чтобы улучшить эмоциональное состояние, достаточно пересмотреть образ жизни. Найти себе какое-то увлекательное хобби, например. «При апатии может помочь массаж ног, потому что он стимулирует блуждающий нерв. Точно так же действует сауна, обливания холодной водой», – говорит Сергей Саади.

То, что доктор прописал!

Фото: Константин Седнев / Postimees

Сергей Саади предлагает простые, но действенные способы справиться с депрессией. Внедрить их в свою жизнь непросто, но зато это – шанс вытащить самого себя из болота хандры, как это сделал в сказке барон Мюнхгаузен.

1. Сон – один из самых сильных и дешевых природных антидепрессантов. Согласно данным ВОЗ, работа в ночную смену провоцирует развитие рака молочной железы у женщин, а также рак толстой кишки и простаты у мужчин. Тревожные расстройства, депрессии, нарушения сна – постоянные спутники людей, чьи рабочие часы совпадают с биологическим временем сна.

Ночной беспрерывный сон взрослого человека должен длиться семь-девять часов. Нельзя на выходных компенсировать тот сон, который вы не доспали в течение недели. Исследования показывают: чтобы восстановить урон, нанесенный организму за два часа недосыпа в течение недели, понадобится высыпаться две недели подряд. Это называется дефицитом сна, и он, увы, всегда накапливается.

2. Спорт. Во время занятий спортом организм вырабатывает определенные вещества –миокины, которые положительно воздействуют как на мозг, так и на кишечник. Также активно выделяются эндорфины – нейротрансмиттеры хорошего настроения. Ежедневные тридцатиминутные тренировки снижают уровень гормона стресса – кортизола.

Внимание! Для того чтобы спорт был эффективным борцом со стрессом, нужно заниматься не менее 150 минут в неделю! В этих цифрах не учитывается уборка квартиры, длительные прогулки. Занятия спортом должны быть отделены от всего остального, идеально, если это будут аэробные и анаэробные нагрузки: кардио, силовые тренировки, упражнения на растяжку.

3. Йога, медитация, тайцзи и цигун – все практики, которые связаны с замедлением дыхания и стимуляцией блуждающего нерва, благотворно влияют на нервную систему. Вы можете найти упражнения на YouTube или же скачать приложения для медитации на телефон. В Таллинне есть места, где люди занимаются тайцзи и цигун – это китайское боевое искусство с большой духовной составляющей. Заниматься могут и женщины, и мужчины, и дети, и пожилые люди. Если ваша депрессия или нарушения сна вызваны хронической болью – сходите на эти занятия, у вас улучшится настроение, снизится боль.

4. Еда должна быть максимально противовоспалительной. Это все яркие овощи, а также листовые овощи и зелень: салат, шпинат, кейл и другие разные виды капусты. Орехи, семена, рыба, мясо – нужно получать достаточно белка, жира и клетчатки, чтобы нормально функционировал кишечник, а через него уже и мозг. Каждый пациент с избыточным весом страдает от какой-то эмоциональной проблемы и пытается ее заесть.

5. Включите свет! Светотерапия эффективно используется в странах Скандинавии, ведь недостаточное количество света в осенне-зимний период здорово угнетает человека. Для лечения можно использовать два разных света – белый и красный. Для лечения сезонных аффективных расстройств, для улучшения настроения используются лампы дневного света с силой примерно 5-20 тысяч люкс, которые можно купить в магазине электроники. Утром после пробуждения ставьте напротив себя лампу и освещайтесь 10-20 минут.

Вечером лучше подойдет инфракрасный свет. Эти лампы можно найти в медучреждениях или заказать в интернете. И белый, и красный свет стимулируют митохондрии – наши энергетические станции. Так тот или иной свет может помочь взбодриться или успокоиться. Впрочем, в весенний и летний периоды, когда человек проводит достаточное время на солнце, светотерапевтический эффект достигается сам собой.