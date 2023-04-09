Домашний спортзал: готовимся к лету быстро и просто

Важное замечание. Можно заниматься с персональным тренером, можно просто ходить в зал, можно тренироваться дома. Но если в занятиях не будет регулярности, то все это окажется бессмысленным. Из предложенных упражнений можно составить несколько программ для проработки разных групп мышц и разбить занятия, например, на три блока, занимаясь три раза в неделю.

Еще одно важно замечание. Никогда не начинайте тренировку без разминки – обязательно прогрейте мышцы и только потом приступайте. И не пытайтесь за одну тренировку успеть все. Загоните себя, и на следующий день будет болеть все тело, да и интерес к занятиям пропадет.

Мотивируйте себя – ставьте цели, пусть они будут небольшими. Например, основная цель – сбросить к июню пять-шесть килограммов. И разбейте это на небольшие отрезки – сбрасывать по 500 граммов в неделю. Получилось? Ура, можно идти дальше. А когда добьетесь результата, сделайте себе подарок, купите себе награду – что-то долгожданное, что принесет вам радость.

Готовы? Поехали.

Подъем колена к локтю

Отличное упражнение для начала тренировки. Встаньте прямо. Коснитесь коленом левой ноги локтя правой руки, чередуйте стороны. Выполняйте упражнение в темпе, который вам подходит. По минуте с 30-секундным отдыхом и повтором до пяти раз.

Подъем прямых ног лежа