Выращиваем томаты: процесс пошел

«Каждый год огородники наступают на одни и те же грабли, потому что забывают о приходе весны, - улыбается председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин. - Каждый год в это время огородники стоят на распутье. Одни думают, что пора бежать на дачу, другие думают, что бежать еще рано».
Еще в феврале можно было осуществить побелку деревьев, чтобы стволы не перегревались, не трескалась кора. Если на участке кое-где еще лежит снег, а это не исключено, под деревьями и на тенистых участках его еще много. Перебросьте снег в ваш парник, там он быстрее растает, а талая вода очень благоприятно воздействует на почву, в которую вы посадите томаты, огурцы, перцы… «А может быть, вы начнете с лука или редиса, ими можно заняться раньше, чем помидорами», - предлагает Пылкин.
Время сажать
Сейчас у огородников много работы дома – больше, чем на участке. Особенно это касается тех, кто выращивают рассаду самостоятельно, а не покупают готовую. По лунному календарю садовода лучшее время для посадки семян - это конец марта, но Лев Пылкин рассказал, что сеял томаты на рассаду и в 20-х числах апреля, и у него вырастала прекрасная рассада. «Готовая рассада обычно бывает перекормлена химическими удобрениями, а вы хотите получить чистую, экологически безвредную продукцию для себя и своих домочадцев», - советует опытный огородник.
Семена практически все уже закупили, они уже давно продаются в магазинах, но продаются в основном импортные. «Наши огородники забывают, - считает Пылкин, - что и у нас в Эстонии есть прекрасные сорта томатов, которые выращивает Эстонский университет естественных наук. Эти семена тоже можно найти в продаже. Когда-то на пакетах с семенами был полный расклад действий огородника от момента посева до сбора урожая. Теперь на упаковках написано только, низкий это сорт или высокий».
«Для нашего климата подходят ранние, поздне-ранние или средние сорта, но ни в коем случае не поздние, которые выращивают исключительно в отапливаемых парниках, созревание может затянуться и вы получите свой урожай позже, чем вам хотелось бы. Выбирая семена, смотрите на описание, какой высоты могут достичь те или иные сорта. Детерменантные сорта - сорта ограниченного роста. Сорта высотой до 25-30 см даже не требует пасынкования, а вот индетерменантные - неограниченного роста — могут вырасти до 2 метров. Плеть одного растения может составить 10-12 метров в длину, ее укладывают в парнике, словно электрокабель. Поэтому выбирайте те сорта, которые больше вам подходят», - говорит Пылкин.
«А вот все ли обращают внимание на грунт, в котором вы выращиваете рассаду? Члены нашего клуба предпочитают грунт с достаточным количеством песка, торфа и полученной из компоста органики, которая не заражена ни вредителями, ни удобрениями, - описывает председатель клуба. - В нем прекрасно растет вся рассада, начиная от семян цветов и заканчивая овощными культурами».
Поспешишь - людей насмешишь
«Слишком ранний посев семян томатов и перцев приводит к тому, что рассада перерастает, и вам придется потратиться на покупку новой. А чтобы этого не произошло, семена томатов нужно высаживать за 60-65 дней до того важного момента, когда вы предполагаете, что создадутся необходимые тепличные условия для размещения рассады в парнике или под пленкой в открытом грунте. Это касается и томатов, и перцев. Что касается огурцов, то, забегая вперед, скажу, что семена огурцов на рассаду высаживают за 25-30 дней до ее посадки в грунт. Об этом постоянно пишут в интернете, но наши огородники почему-то об этом забывают», - рекомендует Пылкин.
В начале апреля у вас дома уже растет рассада, слишком частого полива она не требует. «В строительных и хозяйственных магазинах есть в продаже любые емкости для рассады, но смотрите, чтобы корневая система себя чувствовала в такой емкости вольготно. В продаже есть емкости для рассады, в которые вода поступает снизу, понемногу впитывается, ком становится влажным, и вы на несколько дней можете спокойно уехать их дома».
«Ваш грунт уже подготовлен и удобрять его не нужно, только в воду немножко гумми или фотоспорина, чтобы вода не была „голой“. Раз в 10 дней можно внести удобрение. Таким образом вы получите хорошую крепкую невысокую рассаду, из которой выйдет отличный посадочный материал», - советует опытный огородник.