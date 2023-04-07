Выращиваем томаты: процесс пошел

Еще в феврале можно было осуществить побелку деревьев, чтобы стволы не перегревались, не трескалась кора. Если на участке кое-где еще лежит снег, а это не исключено, под деревьями и на тенистых участках его еще много. Перебросьте снег в ваш парник, там он быстрее растает, а талая вода очень благоприятно воздействует на почву, в которую вы посадите томаты, огурцы, перцы… «А может быть, вы начнете с лука или редиса, ими можно заняться раньше, чем помидорами», - предлагает Пылкин.

Время сажать

Сейчас у огородников много работы дома – больше, чем на участке. Особенно это касается тех, кто выращивают рассаду самостоятельно, а не покупают готовую. По лунному календарю садовода лучшее время для посадки семян - это конец марта, но Лев Пылкин рассказал, что сеял томаты на рассаду и в 20-х числах апреля, и у него вырастала прекрасная рассада. «Готовая рассада обычно бывает перекормлена химическими удобрениями, а вы хотите получить чистую, экологически безвредную продукцию для себя и своих домочадцев», - советует опытный огородник.

Некоторые огородники уже посеяли первые семена. Фото: Лийс Вельскер