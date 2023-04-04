Департамент статистики: в прошлом году и экспорт, и импорт достигли рекордного уровня

Сальдо внешней торговли услугами в 2022 году было положительным почти на 2,5 млрд евро. Это почти на 1,3 млрд евро больше, чем годом ранее, сообщил Департамент статистики.

В 2021 году основным видом деятельности предприятий-экспортеров услуг был транспорт и складирование, и хотя экспорт этих предприятий вырос почти на 19%, в 2022 году на первое место вышли эстонские бизнес-предприятия, занятые в сфере информации и связи, экспорт которых вырос на целых 54% по сравнению с 2021 годом. За ними следуют транспорт и складирование и на третьем месте - профессиональная, научная и техническая деятельность.

В 2021 году основным видом деятельности эстонских предприятий, импортирующих услуги, была профессиональная, научная и техническая деятельность, но к 2022 году их импорт сократился на целых 66%. Предприятия, занятые в сфере информационных и коммуникационных услуг, заняли лидирующие позиции. Импорт предприятий этого сектора в прошлом году удвоился по сравнению с 2021 годом. За ним следуют транспорт и хранение и профессиональная, научная и техническая деятельность.

Однако экспорт услуг снизился в четырех уездах - Ида и Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа и Ярвамаа. Наименьшая доля экспорта услуг пришлась на предприятия, зарегистрированные в Пыльвамаа, но экспорт такой же стоимости был также осуществлен из Хийуского и Йыгеваского уездов.