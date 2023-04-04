Департамент статистики: в прошлом году и экспорт, и импорт достигли рекордного уровня

По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, экспорт и импорт услуг в Эстонии в 2022 году достиг рекордных уровней. Экспорт услуг составил 10,8 млрд евро, что на 31% больше, чем годом ранее, а импорт услуг - 8,4 млрд евро, что на 19% больше, чем в 2021 году.
Сальдо внешней торговли услугами в 2022 году было положительным почти на 2,5 млрд евро. Это почти на 1,3 млрд евро больше, чем годом ранее, сообщил Департамент статистики.
В 2021 году основным видом деятельности предприятий-экспортеров услуг был транспорт и складирование, и хотя экспорт этих предприятий вырос почти на 19%, в 2022 году на первое место вышли эстонские бизнес-предприятия, занятые в сфере информации и связи, экспорт которых вырос на целых 54% по сравнению с 2021 годом. За ними следуют транспорт и складирование и на третьем месте - профессиональная, научная и техническая деятельность.
В 2021 году основным видом деятельности эстонских предприятий, импортирующих услуги, была профессиональная, научная и техническая деятельность, но к 2022 году их импорт сократился на целых 66%. Предприятия, занятые в сфере информационных и коммуникационных услуг, заняли лидирующие позиции. Импорт предприятий этого сектора в прошлом году удвоился по сравнению с 2021 годом. За ним следуют транспорт и хранение и профессиональная, научная и техническая деятельность.
Однако экспорт услуг снизился в четырех уездах - Ида и Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа и Ярвамаа. Наименьшая доля экспорта услуг пришлась на предприятия, зарегистрированные в Пыльвамаа, но экспорт такой же стоимости был также осуществлен из Хийуского и Йыгеваского уездов.
Импорт услуг вырос почти во всех регионах, но наибольшая доля импорта пришлась на Харьюмаа, на который пришлось 72% от общего объема импорта, в том числе 67% на Таллинн, за ним следуют Тартумаа с двумя процентами и Пярнумаа с одним процентом. Больше всего импорт услуг вырос в Харьюмаа - на 504 миллиона евро, Пярнумаа - на 9 миллионов евро и Валгамаа - на 8 миллионов евро.
Как и экспорт услуг, импорт также снизился в четырех уездах Эстонии - Ида-Вирумаа, Хийумаа, Пыльвамаа и Йыгевамаа. Наименьшая доля импорта услуг приходилась на предприятия, зарегистрированные в Хийумаа.
Рост экспорта носил широкий характер
В прошлом году экспорт продолжал расти практически по всем категориям услуг, за исключением платы за пользование интеллектуальной собственностью. Экспорт прочих деловых услуг вырос на значительные 50%. Туристические услуги, которые значительно снизились в 2020 году, почти восстановились к 2022 году. Транспортные услуги, значительно сократившиеся в 2020 году, продолжали активно расти в 2022 году, достигнув рекордного уровня в прошлом году.
Импорт услуг продолжал расти из года в год, достигнув рекордно высокого уровня к 2022 году. Импорт деловых услуг, кроме туристических, удвоился по сравнению с 2021 годом. Импорт транспортных услуг также значительно увеличился. Импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, напротив, резко сократился - на 42%, но на это повлияла более высокая, чем обычно, исходная база в 2021 году.