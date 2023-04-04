Предприниматель, подстраховавший себя от колебаний биржевой цены фиксированным пакетом электроэнергии, не подозревал, что, когда ситуация изменится, ему придется заплатить Eesti Energia штраф в размере десятков тысяч евро, чтобы отказаться от пакета. В энергетической компании утверждают, что в случае расторжения договора досрочно, они несут убытки.
Шок – это по-нашему ⟩ Eesti Energia требует заплатить штраф в 30 000 евро за расторжение договора электроэнергии
В конце прошлого года руководитель мебельной компании Мати Климов подписал с Eesti Energia договор с фиксированной ценой, чтобы защитить свое предприятие от резких колебаний цен на электроэнергию.
«У нас счета за электроэнергию были 3000 евро и вдруг 10 000 евро», - сказал Климов.
Климов начал искать решения, как контролировать расходы. В их компании работает более 50 человек, и они не имеют права присоединиться к универсальной услуге. Он изучил возможности надежного пакета на сайте Eesti Energia и побеседовал с чат-ботом.
«Бот утверждал, что если предупредить за месяц, штрафов не будет, - заявил Климов. - Моя ошибка, что я говорил в чате на сайте и не сделал копию разговора».
Та беседа оказалась важна сейчас, когда биржевые цены упали и предприниматель захотел отказаться от дорогостоящего фиксированного пакета электроэнергии.
«Теперь они сказали, что мы должны заплатить 28 000 евро, если мы хотим досрочно расторгнуть договор», - говорит Климов.
Семь шкур сдерут
Это 20 процентов от прогнозируемого в его пакете энергопотребления. «Меня огорчает и злит, что эстонское государство, которое должно помогать, через госкомпанию начинает выкручивать руки малому бизнесу и сдирает семь шкур, - сказал Климов. - Предприниматели - это те, кто держит эту страну на плаву, государство не должно толкать к банкротству свои компании».
Если бы он не выбрал пакет электроэнергии с фиксированной ценой, счета за электроэнергию его компании составляли бы 10 000-12 000 евро в месяц, и это было бы не по средствам компании.
«Цена на биржевую электроэнергию упала, а госкомпания бросает своих налогоплательщиков на рифы: если мы не заплатим 28 000 евро, то за оставшиеся два с половиной года мы будем платить Eesti Energia за электроэнергию на 50 000 евро больше, чем будет биржевая цена», - пояснил Климов.
Если клиент досрочно расторгнет договор, нам придется перепродать заранее купленную электроэнергию на рынке, а если цена продажи будет меньше цены покупки, мы понесем убытки.
Руководитель эстонского рынка Eesti Energia Дайана Тийтсаар
Постфактум он признает свою ошибку, что невнимательно прочитал письмо Eesti Energia, в котором указывалось, что штрафы включены в общие положения и условия, а не в договор с конкретным клиентом, который подписал Климов.
Он считает, что его компания не будет конкурентоспособной, если в условиях падения биржевой цены придется продолжать платить высокую фиксированную цену Eesti Energia. «Эта цена - 32 цента днем, ночью мы не работаем, на момент подписания договора биржевая цена была 50–70 центов за кВтч», - напомнил Климов.
Единственным решением он видит создание собственного солнечного парка компании и самостоятельное производство электроэнергии, необходимой для работы.
Eesti Energia несет убытки
По словам руководителя эстонского рынка Eesti Energia Даяны Тийтсаар, цены на рынке электроэнергии со временем меняются, и это влияет на стоимость пакетов электроэнергии, предлагаемых продавцами электроэнергии.
«В случае пакетов электроэнергии с фиксированной ценой мы заранее покупаем электроэнергию на рынке на определенный срок по цене, согласованной с потребителем, - пояснила она. - Даже несмотря на то, что рыночные цены на электроэнергию впоследствии могут измениться, потребитель все равно может быть уверен, что желаемое количество электроэнергии доступно для него по известной и неизменной цене».
В случае пакета с фиксированной ценой клиент может расторгнуть договор досрочно, но будет взиматься плата за досрочное расторжение.
«Причина этого в том, что если потребитель досрочно аннулирует договор, нам придется перепродавать купленную заранее электроэнергию на рынке, и если цена продажи будет ниже, чем цена покупки, мы понесем убытки, - сказал Тийтсаар. - Плата за расторжение договора зависит от объема потребления электроэнергии клиентом и времени, когда он расторгает договор».
Если у клиента возникли проблемы с оплатой счета, Тийтсаар рекомендует обратиться в службу поддержки клиентов. «Мы всегда проявляли гибкость в процессе выставления счетов, и вместе мы найдем способ продолжать оплачивать счета», - пообещала она.