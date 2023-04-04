Шок – это по-нашему ⟩ Eesti Energia требует заплатить штраф в 30 000 евро за расторжение договора электроэнергии

В конце прошлого года руководитель мебельной компании Мати Климов подписал с Eesti Energia договор с фиксированной ценой, чтобы защитить свое предприятие от резких колебаний цен на электроэнергию.

«У нас счета за электроэнергию были 3000 евро и вдруг 10 000 евро», - сказал Климов.

Климов начал искать решения, как контролировать расходы. В их компании работает более 50 человек, и они не имеют права присоединиться к универсальной услуге. Он изучил возможности надежного пакета на сайте Eesti Energia и побеседовал с чат-ботом.

«Бот утверждал, что если предупредить за месяц, штрафов не будет, - заявил Климов. - Моя ошибка, что я говорил в чате на сайте и не сделал копию разговора».

Та беседа оказалась важна сейчас, когда биржевые цены упали и предприниматель захотел отказаться от дорогостоящего фиксированного пакета электроэнергии.

«Теперь они сказали, что мы должны заплатить 28 000 евро, если мы хотим досрочно расторгнуть договор», - говорит Климов.

Семь шкур сдерут

Это 20 процентов от прогнозируемого в его пакете энергопотребления. «Меня огорчает и злит, что эстонское государство, которое должно помогать, через госкомпанию начинает выкручивать руки малому бизнесу и сдирает семь шкур, - сказал Климов. - Предприниматели - это те, кто держит эту страну на плаву, государство не должно толкать к банкротству свои компании».