Каллас о вступлении Финляндии в НАТО: это важный день и для Эстонии

По словам премьер-министра Каи Каллас, вступление Финляндии в НАТО является историческим событием для наших северных соседей, региона Балтийского моря и НАТО в целом.
«Это важный день и для Эстонии. Эстония и Финляндия всегда были близкими друзьями, теперь мы вместе являемся союзниками по НАТО. Это укрепит как нашу общую безопасность, так и безопасность всего Евро-Атлантического региона, - заявила Каллас. - Членство Финляндии в НАТО также означает, что у нас появятся новые возможности для активизации нашего двустороннего сотрудничества в области обороны. Сегодня Эстония и Финляндия ближе, чем когда-либо».
По словам Каллас, самой большой угрозой для союзников НАТО является Россия, и мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации. «За последний год НАТО предприняла очень значительные шаги, чтобы адаптироваться к новой ситуации в сфере безопасности и обеспечить безопасность своих союзников. Расширение альянса и вступление в него Финляндии ясно показывает, что НАТО играет ключевую роль в обеспечении безопасности Евро-Атлантического региона», - сказала Каллас.
Премьер-министр также отметила, что с момента подачи приглашения присоединиться к Финляндии и Швеции процесс ратификации в НАТО прошел быстро. «Я надеюсь, что процесс вступления Швеции также будет продвигаться, и вскоре мы также сможем приветствовать Швецию в качестве члена НАТО».
«Государственная оборона Эстонии опирается на три прочных столпа - волю нашего народа к обороне, обороноспособность нашей страны и наше надежное место под эгидой НАТО. Альянс сейчас сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Что делает сегодняшний День НАТО еще более особенным, так это то, что мы можем приветствовать нового и очень важного члена НАТО - нашего доброго друга и северного соседа Финляндию», - сказал министр обороны Ханно Певкур.
«В прошлом Эстония и Финляндия не имели возможности поддержать друг друга плечом к плечу в борьбе, но теперь этот момент настал, и поэтому сегодняшний день особенно близок нашим сердцам, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. - Расширение НАТО - это историческая история успеха. С 1949 года к альянсу присоединились 19 союзников. Это укрепило Альянс, обеспечило безопасность миллионов европейских граждан и способствовало миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Двери НАТО остаются открытыми для всех европейских демократических государств, которые разделяют ценности Альянса, хотят и могут выполнять обязательства по членству и чье членство способствует нашей общей безопасности».
В честь вступления Финляндии в НАТО дом Стенбока с наступлением темноты будет окрашено в цвета финского флага. В здании также будут выставлены фотографии самых важных событий в двусторонних отношениях между Эстонией и Финляндией за последние годы.
Финляндия вступает в НАТО в символический день - четвертого апреля в странах-членах НАТО ежегодно отмечается День НАТО. 74 года назад в этот день был подписан Североатлантический договор, или Вашингтонский договор, в соответствии с которым была создана Организация Североатлантического договора.