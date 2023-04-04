Каллас о вступлении Финляндии в НАТО: это важный день и для Эстонии

«Это важный день и для Эстонии. Эстония и Финляндия всегда были близкими друзьями, теперь мы вместе являемся союзниками по НАТО. Это укрепит как нашу общую безопасность, так и безопасность всего Евро-Атлантического региона, - заявила Каллас. - Членство Финляндии в НАТО также означает, что у нас появятся новые возможности для активизации нашего двустороннего сотрудничества в области обороны. Сегодня Эстония и Финляндия ближе, чем когда-либо».

По словам Каллас, самой большой угрозой для союзников НАТО является Россия, и мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации. «За последний год НАТО предприняла очень значительные шаги, чтобы адаптироваться к новой ситуации в сфере безопасности и обеспечить безопасность своих союзников. Расширение альянса и вступление в него Финляндии ясно показывает, что НАТО играет ключевую роль в обеспечении безопасности Евро-Атлантического региона», - сказала Каллас.

Премьер-министр также отметила, что с момента подачи приглашения присоединиться к Финляндии и Швеции процесс ратификации в НАТО прошел быстро. «Я надеюсь, что процесс вступления Швеции также будет продвигаться, и вскоре мы также сможем приветствовать Швецию в качестве члена НАТО».